A HeyGen automatiza grande parte do processo de criação de vídeo, desde o roteiro até o produto final, incluindo geração automática de narração e legendas. Essa eficiência permite que os especialistas se concentrem no conteúdo técnico de suas técnicas de otimização e entreguem rapidamente guias de vídeo de alta qualidade sobre tópicos como Otimização de VE ou ajuste de faísca.