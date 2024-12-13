A plataforma alimentada por IA do HeyGen permite que você crie vídeos de onboarding de pacientes de forma eficiente e replique esse sucesso em vários tópicos, escalando seus esforços de comunicação com os pacientes sem a necessidade de habilidades extensas de produção de vídeo. Sua interface intuitiva e recursos robustos permitem a criação consistente de vídeos de onboarding eficazes.