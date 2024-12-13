Absolutamente, o HeyGen permite que você divida tópicos complexos de segurança de senhas em segmentos facilmente digeríveis. Recursos como narrações multilíngues e modelos abrangentes ajudam a explicar a importância de um gerenciador de senhas, autenticação de dois fatores e por que você não deve reutilizar a mesma senha, mantendo as contas em risco seguras.