A HeyGen permite que você enriqueça seus vídeos de treinamento integrando várias mídias, incluindo filmagens de estoque de nossa extensa biblioteca, seus próprios ativos carregados ou até mesmo clipes de gravação de tela. Essa flexibilidade capacita você a criar um vídeo de treinamento de integração de parceiros abrangente, dinâmico e altamente informativo para seus novos parceiros.