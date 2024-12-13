Como fazer um vídeo de treinamento de integração de parceiros com IA

Crie vídeos eficazes de integração de parceiros rapidamente com nosso recurso intuitivo de Texto-para-vídeo, garantindo prontidão rápida dos parceiros.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 90 segundos para as equipes de vendas e suporte de novos parceiros, demonstrando os principais recursos do produto e cenários comuns de clientes. Empregue uma abordagem visual envolvente e passo a passo com uma voz amigável e informativa. Este vídeo de integração pode ser facilmente criado convertendo seu roteiro diretamente em vídeo usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos para nossa rede global de parceiros, detalhando procedimentos complexos de conformidade e melhores práticas. Almeje um estilo visual moderno e rico em gráficos, complementado por uma voz confiante e autoritária. Garanta clareza em diferentes regiões aproveitando a geração de narração da HeyGen para fácil localização.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo dinâmico de 45 segundos destacando os benefícios de se tornar um parceiro para parceiros em potencial, ressaltando o suporte e os recursos disponíveis. O estilo visual deve ser atraente e energético, com música de fundo animada e uma narrativa concisa e envolvente. Monte rapidamente este conteúdo usando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para iniciar seu processo de criação de vídeos de integração de parceiros.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Treinamento de Integração de Parceiros

Simplifique seu processo de integração de parceiros com vídeos de treinamento envolventes e impulsionados por IA. Crie rapidamente conteúdo profissional que prepara novos parceiros de canal para o sucesso.

1
Step 1
Crie a partir do Roteiro
Comece colando seu roteiro de treinamento na HeyGen. Nossa plataforma usa "Texto-para-vídeo a partir do roteiro" para converter instantaneamente seu conteúdo em um vídeo dinâmico, tornando o processo de criação de vídeos de integração de parceiros envolventes sem esforço.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" realistas para apresentar seu material de treinamento. Personalize sua aparência e expressão para representar perfeitamente sua marca e engajar novos parceiros de canal de forma eficaz.
3
Step 3
Aprimore com Recursos de Acessibilidade
Aumente a clareza e a inclusão ativando "Legendas/legendas automáticas" para seu vídeo. Você também pode adicionar música de fundo, mídia de estoque ou ativos da sua marca para tornar seu treinamento atraente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Quando seu vídeo de treinamento de integração de parceiros estiver perfeito, utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para baixá-lo no formato e qualidade desejados. Seu vídeo de treinamento profissional agora está pronto para ser compartilhado com seus novos parceiros de canal via qualquer LMS ou plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas de Parceiros

Traduza detalhes complexos de produtos e processos em conteúdo de vídeo facilmente compreensível para parceiros.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo técnico de criação de vídeos de integração de parceiros?

A HeyGen permite que você crie facilmente um vídeo de treinamento de integração de parceiros usando avatares de IA avançados e convertendo Texto-para-vídeo a partir de um roteiro, eliminando etapas complexas de produção. Nossa plataforma intuitiva atua como um eficiente criador de vídeos de IA, simplificando seu processo de criação de conteúdo para todos os vídeos de treinamento.

A HeyGen pode ajudar com vídeos de treinamento multilíngues para parceiros globais?

Sim, a HeyGen oferece total suporte à criação de vídeos de treinamento multilíngues por meio de narrações de IA avançadas e geração automática de legendas. Isso garante que seus vídeos de integração alcancem efetivamente novos parceiros de canal em todo o mundo, proporcionando conteúdo acessível e inclusivo.

Como posso garantir a consistência da marca nos meus vídeos de integração de parceiros com a HeyGen?

A HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore perfeitamente o logotipo, cores e fontes da sua empresa diretamente nos seus vídeos de integração de parceiros. Utilize nossos modelos de vídeo personalizáveis e editor de vídeo poderoso para manter uma identidade de marca consistente e profissional em todos os seus vídeos de treinamento.

Que tipo de conteúdo de mídia posso integrar nos meus vídeos de treinamento de parceiros com a HeyGen?

A HeyGen permite que você enriqueça seus vídeos de treinamento integrando várias mídias, incluindo filmagens de estoque de nossa extensa biblioteca, seus próprios ativos carregados ou até mesmo clipes de gravação de tela. Essa flexibilidade capacita você a criar um vídeo de treinamento de integração de parceiros abrangente, dinâmico e altamente informativo para seus novos parceiros.

