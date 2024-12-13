O HeyGen fornece controles robustos de branding, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores, juntamente com uma variedade de modelos e cenas. Isso garante que todos os seus vídeos de treinamento do PagerDuty para desenvolvedores, DevOps e equipes de operações de TI sigam seus padrões de serviço e diretrizes visuais, promovendo uma experiência de aprendizado coesa.