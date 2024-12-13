As ONGs podem aproveitar os controles de marca da HeyGen, como logotipos personalizados e cores da marca, junto com uma rica biblioteca de mídia, para criar vídeos de construção de marca coesos e profissionais. Essas ferramentas garantem que cada vídeo, desde postagens em redes sociais até vídeos de campanha, esteja alinhado com a identidade da organização e ajude a aumentar a visibilidade e a conscientização.