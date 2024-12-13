Crie um Vídeo Tutorial do New Relic com Eficiência de IA

Simplifique conceitos complexos de monitoramento de desempenho de aplicações e melhore o aprendizado através de visuais envolventes usando o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de script.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial detalhado de 2 minutos voltado para desenvolvedores e analistas de dados que precisam dominar o NRQL, focando na construção de consultas eficazes para extrair insights valiosos dos dados do New Relic. Este vídeo deve apresentar gravações de tela dinâmicas demonstrando o construtor de consultas, complementadas por sobreposições de texto vibrantes e uma narração animada, porém precisa. Utilize o recurso de legendas do HeyGen para garantir máxima compreensão da sintaxe complexa das consultas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo focado de 1 minuto para Engenheiros de Confiabilidade de Sites e administradores de sistemas sobre como monitorar efetivamente o desempenho de aplicações e configurar alertas críticos na plataforma New Relic. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e autoritário, destacando métricas chave e configurações de painéis. Empregue a geração de narração do HeyGen para fornecer comentários especializados, garantindo clareza e impacto para esta tarefa operacional essencial.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo envolvente de 75 segundos para engenheiros DevOps seniores e administradores de Kubernetes, ilustrando como solucionar problemas complexos usando dados de infraestrutura dentro de um sistema Kubernetes. O estilo do vídeo deve ser analítico e orientado para solução de problemas, com uma voz calma e detalhada explicando o processo de diagnóstico. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de script para gerar eficientemente a narrativa técnica precisa necessária para este tópico avançado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo Tutorial do New Relic

Produza rapidamente um vídeo tutorial profissional e informativo para o New Relic usando os poderosos recursos de IA do HeyGen, garantindo comunicação clara e uma experiência de aprendizado envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Script com Texto-para-Vídeo
Comece preparando o conteúdo do seu tutorial do New Relic. Utilize a capacidade de **texto-para-vídeo a partir de script** do HeyGen para transformar sem esforço suas instruções escritas em cenas de vídeo dinâmicas, estabelecendo a base para o seu 'vídeo tutorial do new relic'.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA e Adicione Visuais
Aumente o engajamento selecionando um **avatar de IA** profissional para apresentar seu tutorial. Complete seu avatar com capturas de tela ou diagramas relevantes da biblioteca de mídia para explicar visualmente conceitos de 'visualização de dados'.
3
Step 3
Garanta Clareza com Narração e Legendas
Garanta compreensão clara para seu público. Aproveite a avançada **geração de narração** do HeyGen para adicionar uma narração com som natural, garantindo que seus tópicos de 'observabilidade' sejam comunicados de forma eficaz.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte Seu Vídeo
Finalize seu tutorial aplicando os **controles de branding (logotipo, cores)** da sua organização para um visual consistente. Em seguida, prepare seu vídeo para distribuição usando as opções de exportação, facilitando o 'começo com o New Relic' para os espectadores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos técnicos curtos e envolventes

.

Crie rapidamente vídeos tutoriais do New Relic ou clipes curtos para redes sociais para explicar conceitos técnicos a um público mais amplo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos tutoriais do New Relic?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais do New Relic permitindo que você transforme scripts em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA e narrações profissionais. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção de vídeo tradicional, ajudando você a transmitir efetivamente insights sobre monitoramento de desempenho de aplicações.

Quais conceitos técnicos do New Relic o HeyGen pode ajudar a explicar em tutoriais?

O HeyGen permite que você explique claramente conceitos técnicos complexos como monitoramento de desempenho de aplicações (APM), observabilidade e visualização de dados dentro do New Relic. Você pode criar tutoriais detalhando como interpretar painéis, configurar alertas ou até mesmo passar por consultas NRQL, tornando tópicos avançados acessíveis.

O HeyGen pode simplificar tópicos complexos do New Relic como NRQL ou alertas?

Absolutamente, o HeyGen é excelente em simplificar tópicos complexos do New Relic. Usando sua funcionalidade de texto-para-vídeo, você pode facilmente criar guias claros e passo a passo para dominar consultas de tutoriais NRQL ou configurar alertas e monitoramento, garantindo que seu público compreenda até os detalhes mais intrincados.

O HeyGen oferece opções de personalização para tutoriais de monitoramento de desempenho de aplicações do New Relic?

Sim, o HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você personalize seus tutoriais de monitoramento de desempenho de aplicações do New Relic com seu logotipo e cores da marca. Você também pode utilizar modelos e cenas, junto com uma biblioteca de mídia, para melhorar o apelo visual e a consistência do seu conteúdo educacional.

