Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que todos os seus vídeos de curso do NetSuite estejam alinhados com a identidade da sua organização. Esse profissionalismo aumenta a credibilidade do seu treinamento para iniciantes no NetSuite e conteúdo de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP).