Crie um Vídeo Tutorial do NetSuite com IA
Ofereça um Treinamento Claro para Iniciantes no NetSuite. Converta seu roteiro em vídeos de ajuda profissionais e envolventes usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Crie um vídeo de 90 segundos demonstrando como usar efetivamente as Pesquisas Salvas do NetSuite para extrair insights valiosos para o SuiteAnalytics. Este vídeo é projetado para usuários intermediários do NetSuite, apresentando um estilo visual orientado por dados e informativo, complementado por áudio preciso e o uso de legendas para destacar etapas e pontos de dados importantes.
Desenvolva um vídeo explicativo de 2 minutos voltado para profissionais de negócios que estão avaliando os robustos recursos de Contabilidade e Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) do NetSuite. O vídeo deve adotar um estilo visual polido e tranquilizador, com narração calma e integrando imagens relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar conceitos complexos de forma simples.
Desenhe um vídeo de 45 segundos para iniciantes absolutos, oferecendo um Treinamento Conciso para Iniciantes no NetSuite sobre como realizar tarefas específicas, como inserir um novo registro de cliente. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e acessível, guiando o usuário passo a passo pelo processo, gerado de forma eficiente usando capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Mais Cursos do NetSuite.
Desenvolva rapidamente cursos abrangentes do NetSuite e treinamentos online, expandindo o alcance para um público global de aprendizes.
Aumente o Engajamento no Treinamento do NetSuite.
Melhore o engajamento dos aprendizes e a retenção de conhecimento para Noções Básicas do NetSuite e tópicos avançados usando conteúdo de vídeo dinâmico e impulsionado por IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de tutoriais em vídeo sobre Noções Básicas do NetSuite?
A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos envolventes sobre Noções Básicas do NetSuite usando avatares de IA e texto para vídeo a partir de um roteiro. Isso simplifica a produção de vídeos tutoriais complexos do NetSuite para várias tarefas e funcionalidades específicas.
Quais recursos a HeyGen oferece para produzir rapidamente vídeos tutoriais do NetSuite?
A HeyGen acelera a criação de vídeos tutoriais do NetSuite com sua plataforma intuitiva, oferecendo avatares de IA, geração de vídeo a partir de roteiro e geração automática de narração. Você também pode aproveitar modelos e cenas para construir rapidamente vídeos de ajuda profissionais.
A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca para nossos materiais de curso do NetSuite?
Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que todos os seus vídeos de curso do NetSuite estejam alinhados com a identidade da sua organização. Esse profissionalismo aumenta a credibilidade do seu treinamento para iniciantes no NetSuite e conteúdo de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP).
Como a HeyGen apoia explicações detalhadas para tarefas específicas do NetSuite, como Pesquisas Salvas?
A HeyGen facilita explicações claras para tarefas específicas do NetSuite, incluindo tópicos complexos como Pesquisas Salvas do NetSuite, gerando automaticamente legendas para seus vídeos. Isso garante acessibilidade e compreensão para todos os aprendizes que interagem com seus tutoriais do NetSuite Applications Suite.