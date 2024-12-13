Crie um Vídeo de Treinamento para Usuários do Meditech em Minutos

Simplifique o treinamento de EHR para Médicos e Enfermeiros. Crie tutoriais envolventes de fluxo de trabalho clínico em minutos usando o Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, aumentando a adoção pelos usuários finais.

397/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para atualizar Médicos sobre mudanças críticas no fluxo de trabalho clínico dentro do Meditech, empregando uma apresentação visual elegante e autoritária com áudio preciso. Os avatares de AI do HeyGen podem entregar informações complexas com profissionalismo consistente, garantindo máximo engajamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial envolvente de 45 segundos voltado para todos os usuários finais para dominar rapidamente uma função específica do Meditech, apresentando visuais vibrantes e uma narração animada e fácil de entender. Aproveite os diversos Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma peça instrucional atraente e clara.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de demonstração de solução de 2 minutos para líderes de saúde mostrando como o Meditech fornece insights acionáveis, adotando uma abordagem visual sofisticada e orientada por dados com narração confiante e profissional. Garanta acessibilidade e clareza integrando Legendas usando os recursos robustos do HeyGen, tornando a apresentação impactante para executivos ocupados.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Treinamento do Meditech

Crie de forma eficiente vídeos de treinamento do Meditech envolventes e informativos para médicos, enfermeiros e usuários finais, garantindo comunicação clara e melhorias nos fluxos de trabalho clínico.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Avatar de AI
Esboce seu conteúdo de treinamento do Meditech e elabore um roteiro claro. Selecione entre uma variedade de avatares de AI para apresentar seu vídeo, dando vida ao seu tutorial.
2
Step 2
Adicione Gravações de Tela do Meditech e Visuais
Enriqueça sua apresentação carregando gravações de tela do Meditech ou mídia relevante. Aplique seus logotipos e cores personalizados usando controles de marca para manter uma aparência profissional e consistente.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais
Garanta que seu tutorial do Meditech seja acessível e fácil de entender. Utilize o recurso de geração de narração para adicionar uma narração com som natural, tornando seu conteúdo de treinamento claro para todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Conteúdo de Treinamento
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja completo, use o recurso de redimensionamento de proporção e exportação para prepará-lo em alta qualidade para distribuição. Compartilhe facilmente seu valioso treinamento em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Maximize o Engajamento no Treinamento

.

Aumente o engajamento dos aprendizes e a retenção de conhecimento em apresentações de treinamento do Meditech aproveitando conteúdo de vídeo dinâmico impulsionado por AI e elementos interativos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo de treinamento de forma eficiente?

O HeyGen permite que você faça um vídeo de treinamento rapidamente usando avatares de AI e tecnologia de texto-para-vídeo. Você pode transformar seus roteiros em apresentações ou tutoriais envolventes em minutos, perfeito para educar usuários finais ou fornecer insights acionáveis.

O HeyGen pode ser usado para criar treinamentos para profissionais de saúde como Médicos e Enfermeiros?

Absolutamente. O HeyGen é ideal para criar treinamentos e tutoriais profissionais para líderes de saúde, Médicos e Enfermeiros. Produza facilmente apresentações claras sobre fluxo de trabalho clínico ou demonstrações de soluções com personalização de marca e avatares de AI para garantir uma entrega consistente.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar tutoriais e webinars envolventes?

O HeyGen fornece avatares de AI, opções ricas de narração e legendas automáticas para tornar seus tutoriais e webinars altamente envolventes. Utilize modelos profissionais e uma biblioteca de mídia abrangente para aprimorar suas apresentações em vídeo para qualquer público.

Com que rapidez posso criar uma apresentação de vídeo profissional com o HeyGen?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo que você gere apresentações de vídeo profissionais a partir de um roteiro frequentemente em dez minutos ou menos. Sua plataforma intuitiva e capacidades poderosas de AI tornam simples a produção de conteúdo de alta qualidade rapidamente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo