Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 15 segundos atraente para redes sociais, direcionado a criadores de conteúdo que enfrentam dificuldades com a consistência da marca em várias plataformas. Utilize um estilo visual rápido e envolvente com música da moda e sobreposições de texto em negrito, demonstrando como a rápida conversão de texto em vídeo a partir da geração de roteiro e legendas automáticas pode manter uma voz de marca unificada de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Para profissionais de marketing digital e empresas de e-commerce, um vídeo de marketing informativo de 45 segundos é essencial, ilustrando o poder das ferramentas de IA na simplificação da criação de conteúdo. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional e autoritário, completo com uma narração calorosa, destacando como os avatares de IA do HeyGen podem transmitir mensagens impactantes diretamente ao seu público.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo inspirador de 60 segundos pode capacitar influenciadores aspirantes e lançadores de produtos a criar vídeos que capturem o potencial de marketing viral. Esta peça envolvente deve contar uma história cativante, utilizando um estilo visual suave com música de fundo envolvente, tudo enquanto aproveita a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para melhorar o apelo visual e seu redimensionamento de proporção e exportações para adaptabilidade em plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar um Vídeo de Marketing Funciona

Crie vídeos de marketing atraentes sem esforço com IA, transformando suas ideias em conteúdo profissional que conecta com seu público.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Selecione entre uma ampla variedade de modelos e cenas projetados por especialistas para começar a construir seu vídeo de marketing instantaneamente.
2
Step 2
Selecione Visuais e Branding
Integre a identidade da sua marca utilizando controles de branding para adicionar logotipos e cores, garantindo consistência de marca em todo o vídeo.
3
Step 3
Gere Áudio Envolvente
Dê vida ao seu roteiro com geração avançada de narração, criando uma narração clara e impactante para o seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Prepare seu vídeo para qualquer plataforma com redimensionamento de proporção flexível e exportações, perfeito para vídeos de redes sociais ou outros canais.

Produza Vídeos de Testemunhos de Clientes

Desenvolva histórias de sucesso de clientes e depoimentos convincentes para construir confiança e demonstrar o valor do produto de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de marketing atraentes?

O HeyGen capacita você a criar um vídeo de marketing com facilidade, utilizando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de um roteiro para simplificar seus esforços de marketing em vídeo. Nossa plataforma intuitiva serve como um poderoso criador de vídeos de marketing, ajudando você a criar vídeos que realmente ressoam com seu público.

Quais ferramentas de IA o HeyGen oferece para criar um vídeo de marketing rapidamente?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA, como avatares de IA e geração de narração, para acelerar significativamente seu processo de edição de vídeos de marketing. Você pode criar vídeos de forma eficiente a partir de um roteiro, transformando texto em conteúdo visual dinâmico em minutos.

Posso manter a consistência da marca em todos os meus vídeos promocionais do HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen garante a consistência da marca em todos os seus vídeos promocionais e outros conteúdos. Você pode aplicar seu logotipo e cores específicas da marca e utilizar modelos projetados profissionalmente para manter uma aparência e sensação coesas.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos diversificados para redes sociais?

O HeyGen torna a criação de vídeos diversificados para redes sociais simples com sua ampla gama de modelos e avatares de IA. Produza facilmente conteúdo envolvente, desde vídeos promocionais curtos até estilos de vídeo animado explicativo, aproveitando nossa extensa biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção.

