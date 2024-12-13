Sim, o HeyGen é uma ferramenta ideal para **otimizar o treinamento de fluxo de trabalho** gerando rapidamente **vídeos tutoriais** para novos processos. Utilize avatares de IA e uma variedade de **modelos** para criar **programas de treinamento** consistentes e envolventes que demonstram efetivamente como **conectar aplicativos** e operar dentro de novos sistemas.