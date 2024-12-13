Com a HeyGen, você pode facilmente fazer um vídeo tutorial de logística diretamente do seu roteiro de texto. Basta inserir seu texto, selecionar um avatar e voz de IA, e a plataforma da HeyGen gerará um vídeo polido, completo com visuais dinâmicos e Legendas automáticas, garantindo uma experiência informativa e envolvente para seu público.