Crie um Vídeo Publicitário no LinkedIn que Gere Resultados Reais
Aumente a conscientização da sua marca e colete leads qualificados com campanhas de vídeo atraentes criadas facilmente usando avatares de IA.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo publicitário envolvente de 45 segundos para o LinkedIn, especificamente direcionado a gerentes de marketing e proprietários de empresas que buscam estratégias inovadoras de geração de leads. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e amigável, apresentando um avatar de IA da HeyGen destacando os principais benefícios, fazendo com que seus Anúncios em Vídeo no LinkedIn se destaquem.
Produza um conteúdo patrocinado dinâmico de 60 segundos para o LinkedIn, direcionado a equipes de vendas e profissionais de marketing digital, focando em impulsionar conversões no site. Empregue um estilo visual profissional com sobreposições de texto impactantes na tela, aproveitando as Legendas da HeyGen para maximizar a retenção da mensagem para um público ocupado.
Crie um vídeo publicitário animado de 20 segundos para o LinkedIn, voltado para potenciais clientes e recrutadores de talentos, enfatizando altas visualizações de vídeo e conformidade com especificações de publicidade. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma sequência visualmente atraente com cortes rápidos, destacando efetivamente seu produto ou serviço.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Crie Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho no LinkedIn.
Gere rapidamente anúncios em vídeo atraentes no LinkedIn para aumentar a conscientização da marca e impulsionar o engajamento dentro do seu público profissional alvo.
Produza Conteúdo de Vídeo Envolvente para Plataformas Sociais.
Desenvolva conteúdo de vídeo cativante para seu feed do LinkedIn que capture a atenção e melhore sua estratégia geral de publicidade em vídeo.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de um vídeo publicitário no LinkedIn?
A HeyGen permite que você crie um vídeo publicitário profissional para o LinkedIn de forma fácil, transformando roteiros em campanhas de vídeo dinâmicas usando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Isso simplifica a criação de Conteúdo Patrocinado envolvente para seu público profissional.
Quais recursos a HeyGen oferece para aumentar a conscientização da marca no LinkedIn?
A HeyGen melhora a conscientização da marca através de modelos e cenas personalizáveis, controles robustos de branding para seu logotipo e cores, e legendas automáticas para maximizar as visualizações de vídeo. Essas ferramentas ajudam a garantir que seus Anúncios em Vídeo no LinkedIn se destaquem no feed.
A HeyGen pode ajudar a melhorar o ROI da minha publicidade em vídeo no LinkedIn?
Sim, a HeyGen é projetada para otimizar seus esforços de publicidade em vídeo, permitindo a produção eficiente de campanhas de vídeo de alta qualidade, o que pode contribuir significativamente para a geração de leads e conversões no site. Anúncios em Vídeo no LinkedIn eficazes criados com a HeyGen podem levar a um ROI mais forte em Anúncios em Vídeo.
A HeyGen suporta especificações de publicidade específicas para o LinkedIn?
Absolutamente, a HeyGen suporta vários redimensionamentos de proporção e exportações, garantindo que seu conteúdo de vídeo atenda às especificações de publicidade do LinkedIn para diferentes posicionamentos. Essa flexibilidade permite que suas campanhas apareçam profissionalmente no feed do LinkedIn e sejam gerenciadas de forma eficaz através do Campaign Manager.