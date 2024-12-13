Sim, a HeyGen é projetada para otimizar seus esforços de publicidade em vídeo, permitindo a produção eficiente de campanhas de vídeo de alta qualidade, o que pode contribuir significativamente para a geração de leads e conversões no site. Anúncios em Vídeo no LinkedIn eficazes criados com a HeyGen podem levar a um ROI mais forte em Anúncios em Vídeo.