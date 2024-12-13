Crie um Vídeo de Aula Facilmente

Crie vídeos educacionais envolventes para ensinar mais rápido com o texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.

278/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um vídeo educacional conciso de 45 segundos para novos trainees corporativos, introduzindo funções essenciais de software usando um avatar profissional de IA e um roteiro de texto para vídeo claro e sucinto, garantindo um estilo visual limpo e moderno para uma retenção eficaz da informação.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma lição de idioma informativa de 30 segundos para aprendizes visuais, ensinando frases básicas em francês com visuais dinâmicos da biblioteca de mídia do HeyGen e legendas precisas para reforçar a pronúncia e a ortografia, acompanhadas por um áudio calmo e encorajador.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo educacional impactante de 75 segundos para aspirantes a artistas digitais, mostrando técnicas avançadas de esboço com exemplos visuais rápidos e música de fundo animada, utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para compartilhamento perfeito em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Aula

Transforme facilmente seu conteúdo educacional em lições em vídeo envolventes que cativam os alunos e melhoram os resultados de aprendizagem.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece a partir do Roteiro
Inicie a criação do seu vídeo educacional selecionando entre uma variedade de 'modelos e cenas' ou converta seu roteiro de aula em vídeo usando a funcionalidade de texto para vídeo.
2
Step 2
Adicione Visuais e Áudio Envolventes
Preencha suas cenas com visuais atraentes da biblioteca de mídia, incorpore 'avatares de IA' para apresentar seu conteúdo e gere narrações com som natural para uma experiência de aprendizado dinâmica.
3
Step 3
Personalize para Sua Marca e Público
Refine seu vídeo aplicando 'controles de marca (logo, cores)' para um visual profissional e adicione legendas automáticas para melhorar a acessibilidade para todos os alunos.
4
Step 4
Exporte Sua Lição em Alta Qualidade
Finalize sua lição em vídeo garantindo que ela atenda ao formato desejado com 'redimensionamento de proporção de aspecto e exportações', depois compartilhe com seus alunos para tornar o vídeo de aula verdadeiramente impactante.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Visualize Tópicos de Aula Complexos

.

Transforme conceitos abstratos ou eventos históricos em lições em vídeo vívidas e compreensíveis usando a narrativa de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de aula para educadores?

O HeyGen é um criador de vídeos educacionais avançado que simplifica a criação de vídeos convertendo texto em vídeo com avatares de IA realistas. Você pode facilmente escolher um modelo, personalizar seu vídeo e produzir vídeos educacionais envolventes sem edição complexa.

Quais opções de personalização estão disponíveis para criar vídeos educacionais com o HeyGen?

O HeyGen permite que você crie materiais personalizados com amplas opções de personalização. Você pode escolher entre vários modelos animados, incorporar sua marca e usar uma interface de arrastar e soltar para personalizar todos os aspectos do seu vídeo educacional, garantindo que ele se alinhe perfeitamente com seus materiais de aula.

Quais características tornam o HeyGen um criador de vídeos educacionais eficiente?

O HeyGen se destaca como um criador de vídeos educacionais eficiente ao utilizar avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso permite a criação rápida de vídeos, transformando roteiros em vídeos educacionais profissionais rapidamente, ideal para educadores que buscam integrar vídeos de forma eficaz no ensino.

O HeyGen pode atender a diversas necessidades educacionais, como aulas de idiomas ou acessibilidade?

Sim, o HeyGen atende a diversas necessidades educacionais oferecendo geração robusta de narração e legendas automáticas. Essa funcionalidade é ideal para criar vídeos educacionais acessíveis e é particularmente benéfica para desenvolver aulas de idiomas envolventes para um público global.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo