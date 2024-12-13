Crie um Vídeo de Aula: Crie Cursos Online Envolventes Rapidamente

Eleve seus cursos online criando vídeo-aulas cativantes com avatares de IA profissionais que aumentam o engajamento dos alunos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma vídeo-aula informativa de 2 minutos para converter uma apresentação de PowerPoint existente em um módulo de treinamento dinâmico para instrutores corporativos. A estética deve ser polida e corporativa, aproveitando o recurso de Modelos & cenas da HeyGen para integrar perfeitamente seus slides com transições profissionais e uma narração confiante e autoritária, garantindo uma experiência de aprendizado impactante para os funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Produza um guia técnico claro de 90 segundos sobre como configurar um novo ambiente de software, voltado para profissionais de TI que precisam de instruções passo a passo. Este vídeo detalhado e preciso deve manter um ritmo digerível com sobreposições de texto na tela para comandos-chave, ainda mais aprimorado pelo recurso de Legendas da HeyGen para garantir máxima acessibilidade e clareza para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo instrucional envolvente de 1 minuto para um módulo de curso online, ensinando técnicas avançadas de análise de dados para especialistas no assunto. A partir de um roteiro abrangente, esta peça dinâmica e autoritária utilizará a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para produzir uma narração de alta qualidade, complementada por visuais abstratos da biblioteca de mídia para ilustrar estruturas de dados complexas de forma eficaz.
step previewstep preview
step previewstep preview
step previewstep preview
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Fazer um Vídeo de Aula

Crie vídeo-aulas envolventes com ferramentas potencializadas por IA, melhorando o aprendizado e a acessibilidade para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece preparando seu roteiro para o vídeo de aula. Use a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para transformar seu conteúdo estruturado na base inicial de sua aula envolvente.
2
Step 2
Escolha um Avatar de IA
Selecione um avatar de IA para apresentar visualmente sua aula. Este recurso ajuda a criar vídeo-aulas envolventes ao fornecer uma presença profissional e dinâmica na tela para seu conteúdo educacional.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional
Aprimore suas vídeo-aulas com áudio de alta qualidade usando a geração de narração. Nossa capacidade de Narração Potencializada por IA garante que seu roteiro seja entregue com clareza e tom profissional.
4
Step 4
Exporte com Legendas
Finalize seu vídeo adicionando legendas para melhorar a acessibilidade e compreensão. Exporte seu vídeo de aula completo, pronto para fácil compartilhamento e distribuição para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a tópicos complexos com narrativa em vídeo potencializada por IA

Transforme tópicos abstratos ou complexos em vídeo-aulas dinâmicas e visualmente ricas que cativam seu público.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de aula com IA?

A HeyGen simplifica a criação de "vídeos de aula com IA" de alta qualidade ao utilizar "avatares de IA" e "Narração Potencializada por IA". Você pode facilmente transformar texto em apresentações envolventes, reduzindo significativamente a necessidade de "edição de vídeo" complexa e equipamentos de gravação tradicionais.

Posso incorporar minhas apresentações de PowerPoint ou outros visuais nos vídeos de aula da HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen suporta a integração de vários elementos visuais, incluindo slides de "PowerPoint", diretamente em seus "vídeos de aula". Você também pode utilizar nossos diversos "modelos educacionais" e biblioteca de mídia para aprimorar seu conteúdo sem precisar de ferramentas de "gravação de tela".

Quais recursos de "acessibilidade" a HeyGen oferece para "vídeos de aula"?

A HeyGen prioriza a "acessibilidade" gerando automaticamente "legendas ou subtítulos" para seus "vídeos de aula", tornando o conteúdo compreensível para diversos aprendizes. Além disso, as saídas da HeyGen são projetadas para suportar "integração com LMS", garantindo que seus materiais educacionais alcancem um público mais amplo de forma eficaz.

Qual qualidade de saída posso esperar ao gerar vídeos de aula com a HeyGen?

A HeyGen oferece "geração de narração profissional" e saída visual em alta definição para seus "vídeos de aula". Você pode exportar seus vídeos finais em "resolução 4K", garantindo visuais nítidos e áudio claro para uma experiência de aprendizado excepcional.

