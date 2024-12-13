Crie um Vídeo de Lançamento: Anúncios de IA Rápidos e Profissionais
Crie anúncios de lançamento envolventes que ressoem. Use os avatares de IA da HeyGen para dar vida à história da sua marca sem esforço.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo publicitário profissional de 45 segundos voltado para profissionais de marketing ocupados que buscam otimizar seu processo criativo. Utilize um dos Templates e cenas prontos da HeyGen para mostrar um benefício convincente do produto, apresentado com uma estética visual limpa e corporativa e uma narração informativa e confiante que destaca a facilidade de criar um anúncio.
Desenvolva um anúncio de 15 segundos para redes sociais projetado para capturar a atenção de marcas de e-commerce que buscam conversões rápidas. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente visuais atraentes e uma mensagem impactante, com um estilo visual rápido e moderno e uma trilha sonora energética e jovem para impulsionar a ação imediata.
Crie um vídeo publicitário persuasivo de 60 segundos para agências e grandes empresas, introduzindo um serviço ou conceito complexo, talvez um Anúncio de IA. Utilize a geração de Narração da HeyGen para entregar uma narração clara e autoritária, complementada por uma abordagem visual sofisticada de contar histórias com cortes cinematográficos e música de fundo inspiradora para construir confiança e autoridade.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Lançamento de Alto Desempenho.
Produza rapidamente vídeos publicitários atraentes e de alto desempenho usando IA para garantir que seu lançamento de produto capture atenção imediata.
Engaje Audiências nas Redes Sociais.
Gere facilmente anúncios em vídeo envolventes e clipes otimizados para várias plataformas de redes sociais para maximizar o alcance do seu lançamento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios em vídeo?
O Criador de Anúncios em Vídeo de IA da HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios em vídeo com ferramentas intuitivas baseadas em IA e um editor fácil de usar de arrastar e soltar. Você pode aproveitar diversos modelos de vídeo e avatares de IA para rapidamente dar vida à sua visão criativa, facilitando a produção de vídeos publicitários de alta qualidade.
A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de lançamento envolventes?
Com certeza, a HeyGen capacita os usuários a criar um vídeo de lançamento que se destaque, incorporando recursos como avatares de IA realistas e animações dinâmicas. Você pode facilmente integrar música, gerar narrações e adicionar uma chamada para ação convincente para promover efetivamente novos produtos ou serviços.
Que tipo de Anúncios de IA posso gerar para plataformas de redes sociais usando a HeyGen?
A HeyGen permite que você gere diversos Anúncios de IA otimizados para várias plataformas de redes sociais, ajudando a expandir seu negócio. Você pode criar anúncios em vídeo impactantes a partir de texto, adicionar legendas e facilmente redimensioná-los para se ajustar a diferentes proporções de tela para alcance e engajamento máximos.
Como posso personalizar meus modelos de vídeo na HeyGen para combinar com minha marca?
A HeyGen oferece amplos controles de branding para personalizar os modelos de vídeo escolhidos e garantir que seus vídeos publicitários estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Você pode facilmente aplicar seu logotipo, cores da marca e utilizar a biblioteca de mídia para criar anúncios em vídeo que sejam exclusivamente seus.