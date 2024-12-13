Crie um Vídeo de Lançamento: Anúncios de IA Rápidos e Profissionais

Crie anúncios de lançamento envolventes que ressoem. Use os avatares de IA da HeyGen para dar vida à história da sua marca sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo publicitário profissional de 45 segundos voltado para profissionais de marketing ocupados que buscam otimizar seu processo criativo. Utilize um dos Templates e cenas prontos da HeyGen para mostrar um benefício convincente do produto, apresentado com uma estética visual limpa e corporativa e uma narração informativa e confiante que destaca a facilidade de criar um anúncio.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio de 15 segundos para redes sociais projetado para capturar a atenção de marcas de e-commerce que buscam conversões rápidas. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente visuais atraentes e uma mensagem impactante, com um estilo visual rápido e moderno e uma trilha sonora energética e jovem para impulsionar a ação imediata.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo publicitário persuasivo de 60 segundos para agências e grandes empresas, introduzindo um serviço ou conceito complexo, talvez um Anúncio de IA. Utilize a geração de Narração da HeyGen para entregar uma narração clara e autoritária, complementada por uma abordagem visual sofisticada de contar histórias com cortes cinematográficos e música de fundo inspiradora para construir confiança e autoridade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Lançamento

Crie rapidamente vídeos de lançamento envolventes com o Criador de Anúncios em Vídeo de IA da HeyGen, projetado para capturar a atenção e impulsionar o engajamento para seu novo produto ou serviço.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Inicie a criação do seu anúncio de lançamento selecionando um modelo de vídeo profissional da nossa biblioteca, fornecendo uma base estilosa e eficaz para sua campanha.
2
Step 2
Adicione Seu Avatar de IA
Personalize seu anúncio integrando um avatar de IA realista para ser seu apresentador, tornando seu anúncio de lançamento mais envolvente e relacionável.
3
Step 3
Gere uma Narração
Eleve sua mensagem com uma narração envolvente, utilizando nosso recurso de geração de Narração para adicionar uma narração de áudio profissional ao seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Anúncio
Finalize seu anúncio usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para otimizá-lo para várias plataformas de redes sociais, depois baixe e compartilhe sua criação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inclua Depoimentos em Anúncios de Lançamento

Incorpore histórias de sucesso de clientes e depoimentos poderosos em seus anúncios de lançamento para construir confiança e demonstrar efetivamente o valor do produto.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios em vídeo?

O Criador de Anúncios em Vídeo de IA da HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios em vídeo com ferramentas intuitivas baseadas em IA e um editor fácil de usar de arrastar e soltar. Você pode aproveitar diversos modelos de vídeo e avatares de IA para rapidamente dar vida à sua visão criativa, facilitando a produção de vídeos publicitários de alta qualidade.

A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de lançamento envolventes?

Com certeza, a HeyGen capacita os usuários a criar um vídeo de lançamento que se destaque, incorporando recursos como avatares de IA realistas e animações dinâmicas. Você pode facilmente integrar música, gerar narrações e adicionar uma chamada para ação convincente para promover efetivamente novos produtos ou serviços.

Que tipo de Anúncios de IA posso gerar para plataformas de redes sociais usando a HeyGen?

A HeyGen permite que você gere diversos Anúncios de IA otimizados para várias plataformas de redes sociais, ajudando a expandir seu negócio. Você pode criar anúncios em vídeo impactantes a partir de texto, adicionar legendas e facilmente redimensioná-los para se ajustar a diferentes proporções de tela para alcance e engajamento máximos.

Como posso personalizar meus modelos de vídeo na HeyGen para combinar com minha marca?

A HeyGen oferece amplos controles de branding para personalizar os modelos de vídeo escolhidos e garantir que seus vídeos publicitários estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Você pode facilmente aplicar seu logotipo, cores da marca e utilizar a biblioteca de mídia para criar anúncios em vídeo que sejam exclusivamente seus.

