Crie um Vídeo de Demonstração em Minutos com IA

Transforme facilmente suas apresentações em vídeos de treinamento e tutoriais envolventes usando a geração de narração do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Quer criar um vídeo de treinamento de 2 minutos para especialistas em L&D corporativo que explique conceitos complexos usando slides que avançam automaticamente e um tom profissional envolvente? Desenvolva este conteúdo educacional com visuais informativos, música de fundo animada e um avatar de IA confiável alimentado pelo HeyGen para transmitir os principais pontos de aprendizado de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um tutorial em vídeo preciso de 1,5 minuto projetado para usuários de software que buscam guias rápidos, apresentando uma abordagem visual clara e passo a passo com texto conciso na tela. Transforme seus prompts de texto detalhados em conteúdo de vídeo dinâmico usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, garantindo que uma narração amigável acompanhe cada etapa para máxima clareza.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo animado envolvente de 45 segundos para profissionais de marketing, garantindo consistência de marca com cores e fontes específicas, para anunciar uma atualização de produto. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para construir rapidamente gráficos modernos e visualmente impressionantes acompanhados por uma trilha sonora cativante, capturando a atenção imediata e transmitindo a mensagem de forma eficiente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Demonstração

Transforme suas apresentações estáticas em vídeos de demonstração dinâmicos com a plataforma intuitiva do HeyGen. Crie conteúdo envolvente e profissional que capture a atenção sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Demonstração
Comece escrevendo ou colando o roteiro de sua apresentação. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir do roteiro" para gerar instantaneamente seu vídeo de demonstração inicial a partir de seus prompts de texto.
2
Step 2
Selecione um Modelo Envolvente
Escolha entre uma variedade de "Modelos e cenas" para encontrar o layout e estilo visual perfeitos para sua demonstração, usando nossos modelos de vídeo ao vivo para garantir uma aparência profissional e polida.
3
Step 3
Adicione Visuais e Áudio
Enriqueça sua demonstração incorporando "Avatares de IA" para apresentar seu conteúdo. Personalize sua aparência e voz para combinar com sua marca e faça seus vídeos animados realmente se destacarem.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Gere seu "Tutorial em Vídeo" completo com "Redimensionamento de proporção e exportações" para garantir que esteja perfeitamente formatado para qualquer plataforma, pronto para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Promoção de Vídeos de Demonstração

.

Crie rapidamente clipes de vídeo curtos e envolventes a partir de sua demonstração para fácil compartilhamento nas redes sociais e outras plataformas, aumentando a visibilidade.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos sem software de animação complexo?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos convertendo prompts de texto em vídeos profissionais, eliminando a necessidade de software tradicional de animação ou edição de vídeo. Nossos avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo permitem criar conteúdo dinâmico de forma eficiente.

Posso personalizar vídeos animados com as cores e fontes específicas da minha marca usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você personalize seus vídeos animados com as cores e fontes específicas da sua marca. Você também pode aproveitar os modelos de vídeo ao vivo e personalizá-los para garantir consistência em todo o seu conteúdo.

Que tipos de conteúdo profissional, como vídeos de treinamento, o HeyGen pode me ajudar a criar?

O HeyGen capacita você a criar diversos conteúdos profissionais, incluindo vídeos de treinamento envolventes e tutoriais em vídeo abrangentes, usando avatares de IA e narração realista a partir de prompts de texto simples. Isso simplifica a produção de conceitos educacionais de alta qualidade.

O HeyGen suporta recursos para criar um vídeo de demonstração profissional?

Com certeza. O HeyGen fornece funcionalidades perfeitas para fazer um vídeo de demonstração, permitindo que você estruture seu conteúdo em cenas e adicione uma trilha sonora profissional. Sua gestão robusta de cenas e geração de legendas garantem um fluxo de apresentação suave e envolvente.

