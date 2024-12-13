Faça um Vídeo Tutorial do HubSpot: Seu Guia Fácil

Impulsione o crescimento dos negócios e simplifique a gestão de CRM com lições em vídeo envolventes, criadas sem esforço usando os avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo perspicaz de 45 segundos especificamente para profissionais de automação de marketing que buscam estratégias eficazes dentro do HubSpot. Mostre visuais dinâmicos e um estilo de áudio confiante e informativo que destaque os principais recursos de automação. Com os avatares de IA do HeyGen, apresente conceitos complexos de forma concisa, demonstrando como 'otimizar e automatizar' fluxos de trabalho para resultados ideais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial impactante de 30 segundos voltado para profissionais de negócios que desejam entender a gestão de relacionamento com o cliente para impulsionar o crescimento dos negócios. O estilo visual deve ser limpo e moderno, combinado com uma entrega de áudio concisa e eficiente. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente um conteúdo envolvente que explique como 'otimizar e automatizar seus processos de negócios' dentro do HubSpot.
Prompt de Exemplo 3
Imagine uma lição em vídeo de 90 segundos voltada para indivíduos interessados em aprimorar seu entendimento de Vendas Inbound através do HubSpot. O vídeo deve ter um estilo visual envolvente e educacional e uma voz clara e autoritária, atuando como um guia valioso. Empregue o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar eficientemente sua expertise em um vídeo atraente e informativo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como fazer um vídeo tutorial do HubSpot

Crie lições em vídeo envolventes para uma gestão eficaz de CRM e marketing, otimizando seus processos de negócios com facilidade.

1
Step 1
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA no HeyGen para narrar seu vídeo tutorial do HubSpot, preparando o cenário para lições em vídeo claras.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar perfeitamente suas orientações do HubSpot em conteúdo visual, incorporando aspectos-chave da gestão de CRM.
3
Step 3
Aplique Branding & Legendas
Melhore seu vídeo com a aparência da sua marca usando os controles de Branding e adicione legendas para melhorar a acessibilidade e reforçar estratégias eficazes.
4
Step 4
Exporte Seu Tutorial
Finalize seu vídeo profissional usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportações, pronto para compartilhar e ajudar a otimizar e automatizar seus processos de negócios.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Amplifique Tutoriais do HubSpot nas Redes Sociais

Produza rapidamente vídeos curtos e clipes envolventes de seus tutoriais do HubSpot para redes sociais, maximizando o alcance e promovendo seu conteúdo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar profissionais de automação de marketing a criar lições em vídeo envolventes?

O HeyGen permite que profissionais de automação de marketing produzam rapidamente lições em vídeo envolventes usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, ajudando a otimizar e automatizar a criação de conteúdo de marketing. Esta plataforma oferece estratégias eficazes para entregar informações valiosas.

Quais benefícios o HeyGen oferece aos proprietários de pequenas empresas para a gestão de relacionamento com o cliente?

Os proprietários de pequenas empresas podem aproveitar o HeyGen para criar conteúdo de vídeo profissional para a gestão de CRM, melhorando o engajamento do cliente e apoiando o crescimento dos negócios. O HeyGen ajuda a otimizar e automatizar seus processos de negócios tornando a criação de vídeos eficiente.

Posso fazer um vídeo tutorial do HubSpot com o HeyGen para melhorar o treinamento?

Sim, o HeyGen é uma excelente plataforma para criar vídeos tutoriais detalhados do HubSpot e outros guias de treinamento. Sua funcionalidade de texto-para-vídeo e avatares de IA permitem que você produza lições em vídeo claras de forma eficiente.

Quão fácil é começar a usar o HeyGen para criar vídeos de negócios?

O HeyGen simplifica o processo para indivíduos que buscam aprimorar seu entendimento e criar vídeos profissionais para vários processos de negócios. Com sua plataforma intuitiva e recursos robustos, começar é rápido e eficiente, ajudando você a produzir conteúdo de alta qualidade.

