O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores específicas e fontes diretamente nos seus vídeos do programa de treinamento de limpeza. Isso garante que cada peça de conteúdo, desde um vídeo de Noções Básicas de Limpeza até procedimentos de limpeza avançados, esteja alinhada com a identidade da sua marca.