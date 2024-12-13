Sim, os vídeos da HeyGen são projetados para "treinamento móvel" sem interrupções, apoiando o aprendizado flexível para funcionários em movimento. Embora os detalhes específicos de "integração com LMS" estejam disponíveis mediante consulta, os resultados da HeyGen são compatíveis com plataformas padrão de "eLearning" para melhorar "procedimentos de conformidade" e "desenvolvimento de habilidades".