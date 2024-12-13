Crie um Vídeo de Destaque: Criação Rápida e Fácil

Crie vídeos de destaque e esportivos envolventes usando modelos e cenas fáceis de usar, sem necessidade de experiência.

560/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gere um vídeo de destaque esportivo de 1,5 minuto, impactante e adaptado para treinadores amadores ou pais celebrando conquistas de equipe. O estilo visual deve ser cheio de ação e emocionante, com música de fundo épica e motivacional. Incorpore imagens da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, se necessário, e use o recurso de legendas para adicionar nomes de jogadores e estatísticas chave, transformando clipes brutos em vídeos memoráveis de destaques esportivos.
Prompt de Exemplo 2
O objetivo é produzir um vídeo detalhado de 2 minutos explicando um recurso de software complexo para educadores de tecnologia. A abordagem visual deve ser limpa e instrutiva, enfatizando gravações de tela com uma narração calma e articulada gerada por IA, usando de forma eficiente a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro. Garanta que o vídeo esteja otimizado para várias plataformas utilizando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen, facilitando para qualquer editor de vídeo profissional adaptar e compartilhar.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de marca pessoal atraente de 1 minuto, perfeito para freelancers ou criativos construindo seu portfólio online. Este vídeo precisa de uma estética visual elegante, moderna e polida, com música de fundo inspiradora e ambiente. Apresente o criador com um avatar personalizado de IA do HeyGen, entregando uma declaração pessoal concisa através da geração de narração do HeyGen, aproveitando efetivamente o HeyGen como um poderoso criador de vídeos de destaque para promoção pessoal.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Destaque

Crie facilmente vídeos de destaque cativantes para esportes, eventos ou portfólios com nosso editor de vídeo fácil de usar e uma riqueza de ferramentas criativas.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha entre uma variedade de modelos pré-desenhados voltados para vídeos de destaque ou carregue sua própria mídia diretamente em nosso editor intuitivo.
2
Step 2
Edite e Refine Seus Clipes
Corte, recorte e organize seus momentos favoritos na linha do tempo. Nosso editor simplifica edições precisas para criar um vídeo de destaque contínuo.
3
Step 3
Aprimore com Música e Personalização
Adicione impacto com música de fundo de nossa extensa biblioteca de músicas de estoque. Personalize ainda mais seus vídeos com sobreposições de texto, transições e branding.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Destaque
Finalize sua criação e exporte-a na proporção de aspecto e qualidade de sua preferência, pronta para compartilhar com seu público em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho e Vídeos de Destaque

.

Desenvolva vídeos de destaque publicitários impactantes e vídeos promocionais curtos para capturar a atenção e impulsionar conversões rapidamente.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen torna a criação de um vídeo de destaque fácil de usar?

O editor intuitivo baseado na web do HeyGen permite que qualquer pessoa crie um vídeo de destaque com facilidade, sem necessidade de experiência em edição de vídeo. Sua interface simplificada ajuda a editar rapidamente o conteúdo de vídeo para resultados profissionais, tornando o processo incrivelmente fácil de usar.

O HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de destaque dinâmicos para várias finalidades?

Com certeza, o HeyGen capacita você a criar vídeos de destaque envolventes usando uma ampla gama de modelos e a capacidade de personalizar seus vídeos. Você pode aprimorar seu conteúdo com vozes profissionais de IA, legendas e mídia de estoque rica de sua extensa biblioteca.

Quais especificações técnicas e personalizações o HeyGen oferece para edição de vídeo?

Como um editor de vídeo poderoso, o HeyGen oferece personalização técnica robusta, incluindo proporções flexíveis para várias plataformas e controles de marca. Você pode editar vídeos facilmente com recursos como geração de transcrição por IA para legendas precisas e geração de narração.

O HeyGen suporta a produção rápida de vídeos de destaque esportivos?

Sim, o HeyGen é projetado para economia de tempo e eficiência, permitindo a produção rápida de vídeos de destaque esportivos impactantes. Aproveite suas capacidades rápidas de texto para vídeo e diversos modelos para criar um vídeo de destaque em minutos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo