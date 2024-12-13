A HeyGen simplifica a produção de conteúdo em nível de especialista sobre design sofisticado de `dashboards` para aplicações `Grafana` e `OpenTelemetry`. Seus recursos, incluindo integração de biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção, ajudam a demonstrar técnicas avançadas de visualização e fluxos de trabalho de análise de dados de forma eficaz.