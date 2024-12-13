Sim, o HeyGen é ideal para criar conteúdo de vídeo versátil para plataformas de mídia social. Com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e uma variedade de opções de narrativa de vídeo, você pode efetivamente impulsionar doações contando sua história única e mostrando seu impacto para diversos públicos por meio de anúncios em vídeo e marketing em mídias sociais.