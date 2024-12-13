Crie um Vídeo de Demonstração do Figma em Minutos

Produza vídeos curtos e envolventes de demonstração para seus protótipos do Figma com avatares de IA e um guia passo a passo simples.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo de 45 segundos para usuários do Figma, ilustrando como integrar "vídeos em protótipos" de forma fluida para aumentar a interatividade. O estilo visual deve ser limpo e detalhado, apresentando gravações de tela claras da interface do Figma, acompanhadas por uma narração calma e instrutiva. Destaque os recursos de "Geração de narração" e "Legendas/captions" do HeyGen para garantir clareza e acessibilidade, orientando os espectadores sobre como "prototipar com vídeo" para experiências de usuário envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional profissional de 60 segundos apresentando um novo plugin hipotético do Figma projetado para simplificar a criação de "vídeos de demonstração". Este vídeo é direcionado a usuários avançados do Figma e desenvolvedores de plugins, adotando um estilo visual elegante e energético com música de fundo contemporânea e gráficos 3D sutis. Aproveite os "Templates e cenas" do HeyGen para construir rapidamente narrativas visuais envolventes e incorpore "avatares de IA" para apresentar os benefícios do plugin, demonstrando como é fácil criar conteúdo impactante "usando o Figma".
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional amigável de 30 segundos para designers juniores de UI/UX e estudantes, oferecendo as melhores práticas sobre "como criar" ativos de vídeo otimizados dentro do Figma para uso subsequente no HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante, envolvente e apresentar uma narração clara e amigável guiando os usuários pelo processo. Enfatize como a "Biblioteca de mídia/suporte a estoque" do HeyGen pode complementar ativos personalizados e mostre "Redimensionamento de proporção e exportações" para integração perfeita, simplificando o processo de preparação de conteúdo de vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Demonstração do Figma

Crie vídeos curtos e envolventes de demonstração para seus protótipos do Figma com as poderosas ferramentas do HeyGen, mostrando seus designs de forma interativa e profissional.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo seu roteiro, depois use o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' do HeyGen para gerar seu conteúdo inicial de vídeo. Isso transforma seu texto em cenas de vídeo dinâmicas.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Aprimore sua demonstração escolhendo entre os diversos 'avatares de IA' do HeyGen para apresentar seu conteúdo. Esses avatares adicionam um toque profissional aos seus vídeos curtos de demonstração sem a necessidade de gravação ao vivo.
3
Step 3
Exporte e Prepare para o Figma
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o do HeyGen. Certifique-se de que está em um formato 'MP4 compatível' para integração perfeita nos arquivos do seu protótipo do Figma. Você também pode usar o 'Redimensionamento de proporção e exportações' do HeyGen para otimizar as dimensões do vídeo.
4
Step 4
Adicione ao Seu Protótipo do Figma
Importe seu vídeo MP4 exportado para seu arquivo do Figma. Integre-o ao seu protótipo e use as 'interações de vídeo' integradas do Figma para configurar reprodução automática, looping ou outros elementos interativos, dando vida ao seu design.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere Marketing e Anúncios

Transforme seus protótipos do Figma em vídeos curtos de demonstração de alto impacto para campanhas de marketing e anúncios, capturando a atenção e gerando interesse.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo de demonstração do Figma de forma eficiente?

O HeyGen capacita você a criar vídeos curtos de demonstração profissionais para o Figma rapidamente, transformando seu roteiro em conteúdo envolvente com avatares de IA e narrações naturais, agilizando seu processo criativo.

Qual é o guia passo a passo para criar vídeos curtos de demonstração com o HeyGen?

Para criar vídeos curtos de demonstração com o HeyGen, basta inserir seu roteiro, escolher um avatar de IA, selecionar uma voz, e o HeyGen gerará seu vídeo. Você pode então aprimorá-lo com controles de marca antes de exportar para seu protótipo do Figma.

Posso editar e personalizar meus vídeos de demonstração usando as ferramentas do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece ferramentas robustas para editar e personalizar seus vídeos de demonstração. Você pode aplicar controles de marca, utilizar diversos templates e cenas, e ajustar proporções para se adequar perfeitamente aos requisitos de vídeo do seu protótipo.

Como os recursos do HeyGen melhoram a criação de vídeos de demonstração do Figma para protótipos?

As capacidades do HeyGen melhoram significativamente a criação de vídeos de demonstração do Figma, permitindo que você gere facilmente vídeos de alta qualidade em formato MP4 com avatares de IA e narrações. Isso torna seus vídeos em protótipos mais interativos e profissionais.

