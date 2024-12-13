Crie um Vídeo de Visão Geral de Recursos

Aumente o engajamento do cliente e explique produtos de forma eficaz com Modelos e cenas prontos para uso.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos sobre o produto, direcionado a empreendedores criativos e profissionais de marketing digital, usando uma estética visual vibrante e inspiradora e música de fundo animada. Destaque a facilidade de personalizar o conteúdo aproveitando os extensos Modelos e cenas da HeyGen para criar rapidamente visuais impressionantes que ressoam com um público criativo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial conciso de 60 segundos e um vídeo de integração para novos usuários, guiando-os pelo processo inicial de configuração com um tom amigável e instrutivo e animações limpas e passo a passo. Enfatize a acessibilidade do usuário incorporando Legendas automáticas geradas pela HeyGen, tornando a experiência de aprendizado inclusiva e fácil de seguir.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 45 segundos para lançamento de produto, direcionado a clientes existentes e entusiastas de tecnologia, anunciando um novo módulo significativo com um estilo visual de ponta e uma trilha sonora emocionante e energética. Demonstre o impacto do novo recurso gerando diálogo diretamente de um roteiro usando a capacidade de Texto para vídeo da HeyGen, garantindo um anúncio polido e impactante.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar um Vídeo de Visão Geral de Recursos

Mostre claramente o valor do seu produto e envolva seu público com um vídeo de visão geral de recursos profissional, projetado para destacar benefícios chave e promover a compreensão.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Esboce os principais recursos e benefícios que você deseja destacar. Utilize nossa capacidade de texto para vídeo com IA para gerar conteúdo de vídeo inicial.
2
Step 2
Grave Sua Demonstração de Produto
Capture sua tela e câmera simultaneamente para mostrar seu recurso em ação. Certifique-se de que sua demonstração seja clara e concisa, focando na interação do usuário.
3
Step 3
Personalize com Elementos de Marca
Aprimore o profissionalismo do seu vídeo aplicando seu logotipo e cores da marca. Nossos controles de marca garantem consistência em todos os seus vídeos de produtos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Gere seu arquivo MP4 final em alta resolução otimizado para várias plataformas. Compartilhe facilmente seu vídeo de visão geral de recursos atraente com seu público-alvo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Treinamento e Integração

Melhore os tutoriais de produtos e módulos de treinamento com vídeos dinâmicos de visão geral de recursos impulsionados por IA, melhorando a compreensão e retenção do usuário.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produtos atraentes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de produtos com aparência profissional usando avatares de IA, texto para vídeo e uma vasta biblioteca de modelos de vídeo. Você pode facilmente destacar recursos e benefícios chave, aumentando o engajamento do cliente e a geração de leads.

Posso gerar vídeos explicativos animados usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você gere facilmente vídeos explicativos animados e vídeos de demonstração de produtos. Utilize seu editor intuitivo de arrastar e soltar e ferramentas de vídeo de IA para criar conteúdo envolvente que simplifica conceitos complexos para seu público.

Quais opções de personalização de marca estão disponíveis para meus vídeos de produtos?

A HeyGen oferece controles de marca robustos para personalizar seus vídeos de produtos. Você pode adicionar facilmente seu logotipo e cores da marca, garantindo consistência e fortalecendo sua identidade de marca em todos os seus vídeos promocionais.

A HeyGen suporta a criação de vídeos de visão geral de recursos?

Sim, a HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de visão geral de recursos com seu gravador de tela e câmera, combinado com capacidades de narração de IA e gerador de legendas. Isso permite que você produza rapidamente vídeos de alta qualidade e profissionais para lançamentos e atualizações de produtos.

