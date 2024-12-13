Crie um Vídeo de Treinamento ESG Facilmente com IA

Transforme roteiros complexos de ESG em lições de vídeo envolventes para conformidade global e compreensão dos funcionários com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para um público global que precisa de atualizações rápidas sobre o aspecto Social do ESG, projete um módulo dinâmico de microaprendizagem de 45 segundos. Este vídeo deve apresentar conteúdo conciso e envolvente com visuais e áudio claros e amigáveis, gerados rapidamente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para garantir ressonância universal.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo essencial de 90 segundos detalhando o relatório e a conformidade ESG para gerentes e oficiais de conformidade. Para garantir máxima compreensão e adesão entre membros de equipes diversas, esta apresentação visual autoritária e acessível deve utilizar o recurso de legendas/captions da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Imagine precisar criar rapidamente um vídeo de treinamento ESG abrangente de 2 minutos que se adapte a vários departamentos internos. Elabore uma peça educacional envolvente e adaptável para os departamentos de RH e treinamento, aproveitando diversos modelos de vídeo para uma estética moderna e utilizando a geração de narração profissional da HeyGen para áudio de alta qualidade em todo o conteúdo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Treinamento ESG

Crie vídeos de treinamento ESG envolventes com facilidade, aproveitando a IA para educar sua equipe e promover a responsabilidade corporativa de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva seu conteúdo de treinamento ESG, depois cole seu roteiro na plataforma para aproveitar nosso poderoso gerador de texto-para-vídeo para conversão rápida.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA e cenas personalizáveis para representar sua mensagem ESG de forma eficaz e engajar seu público global.
3
Step 3
Adicione Marca & Narrações
Aplique os controles de marca da sua empresa, como logotipos e cores. Aumente o engajamento com geração de narração profissional, incluindo opções multilíngues para maior alcance.
4
Step 4
Exporte & Implante
Finalize seu vídeo de treinamento ESG e exporte no formato e proporção desejados, pronto para implantação como módulos eficazes de microaprendizagem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de ESG

Torne conceitos complexos de meio ambiente, social e governança facilmente digeríveis e compreensíveis para todos os funcionários através de vídeos claros com IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo técnico de criação de vídeos de treinamento ESG?

A HeyGen utiliza geração de texto-para-vídeo com IA e avatares avançados de IA para simplificar a produção de vídeos de treinamento ESG. Este robusto Gerador de Vídeo com IA transforma roteiros em conteúdo envolvente com narrações multilíngues e legendas/captions, tornando aspectos técnicos complexos acessíveis para criadores.

Posso personalizar vídeos de treinamento ESG para necessidades específicas de marca e conteúdo?

Absolutamente. A HeyGen oferece diversos modelos de vídeo e cenas personalizáveis, permitindo que você adapte seus vídeos de treinamento ESG precisamente. Você pode aplicar controles de marca, incluindo logotipos e cores, para garantir que seu conteúdo se alinhe perfeitamente com sua estratégia de comunicação corporativa e mantenha a consistência da marca.

O que torna a HeyGen uma solução eficiente para gerar módulos de microaprendizagem ESG?

O gerador de texto-para-vídeo com IA da HeyGen transforma rapidamente roteiros escritos em módulos dinâmicos de microaprendizagem ESG, aumentando significativamente a eficiência. Esta capacidade acelera a criação de conteúdo para engajamento dos funcionários e treinamento de conformidade, entregando conteúdo envolvente sem longos tempos de produção.

Como a HeyGen pode apoiar a criação de treinamento ESG para um público global?

A HeyGen capacita você a alcançar um público global com suporte abrangente para narrações multilíngues e legendas/captions automáticas. Isso garante que seus vídeos de treinamento ESG sejam acessíveis e facilmente compreendidos em diferentes regiões, melhorando a comunicação corporativa e a eficácia do treinamento de conformidade em todo o mundo.

