Crie um Vídeo de Treinamento Epic que Envolva e Eduque

Transforme seu e-Learning com vídeos de treinamento envolventes. Use o recurso de texto para vídeo da HeyGen para produzir rapidamente conteúdo instrucional.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 60 segundos oferecendo dicas e truques rápidos para usuários clínicos experientes otimizarem suas tarefas diárias no Epic. Este treinamento envolvente utilizará a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para visuais vibrantes e uma geração de narração motivacional para destacar atalhos que economizam tempo e melhores práticas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional abrangente de 2 minutos para todos os profissionais de saúde sobre como manter a documentação em conformidade com a HIPAA no Epic. Este guia claro e passo a passo, aprimorado pelos modelos e cenas da HeyGen e suportado por legendas precisas, reforçará protocolos críticos de segurança de maneira calma e autoritária.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo moderno de 45 segundos demonstrando como médicos e Provedores de Prática Avançada podem personalizar e aproveitar efetivamente os SmartSets no Epic para agilizar a entrada de pedidos, promovendo um ambiente de aprendizado mais eficiente. Utilizando avatares de IA da HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, este vídeo limpo e informativo apresentará gravações de tela claras com uma voz amigável.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Fazer um Vídeo de Treinamento Epic

Simplifique o treinamento Epic para funcionários clínicos com vídeos instrucionais envolventes e precisos, melhorando o aprendizado e a eficiência de maneira amigável e profissional.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Esboço
Esboce seu processo Epic, identifique fluxos de trabalho chave e escreva um roteiro claro e conciso. Isso prepara seu conteúdo para uma conversão perfeita usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen.
2
Step 2
Selecione Visuais e Talento de Voz
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA ou gere uma narração personalizada para apresentar seu conteúdo de treinamento Epic de forma eficaz, garantindo uma entrega envolvente e profissional para os usuários clínicos.
3
Step 3
Adicione Especificidades do Epic e Branding
Incorpore capturas de tela ou gravações de tela precisas do Epic para ilustrar seus pontos. Aplique os controles de marca da sua organização, como logotipos e cores, para manter uma aparência e sensação consistentes para seus materiais de treinamento Epic.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Gere legendas precisas para melhorar a acessibilidade e compreensão para todos os aprendizes. Finalmente, exporte seu vídeo de treinamento Epic concluído no formato e proporção de aspecto desejados para fácil distribuição aos seus funcionários clínicos.

Simplifique o Treinamento Médico Complexo

Comunique claramente conceitos complexos de saúde, melhorando a compreensão da equipe clínica e melhorando os resultados de atendimento ao paciente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento Epic eficazes?

A HeyGen capacita você a criar "vídeos de treinamento Epic" atraentes de forma eficiente, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, garantindo uma experiência de "treinamento envolvente" para "usuários clínicos" e "funcionários clínicos".

O que torna a HeyGen ideal para produzir materiais de treinamento Epic rapidamente?

A HeyGen simplifica a criação de "materiais de treinamento Epic" com seu recurso de texto para vídeo, permitindo que você desenvolva rapidamente "vídeos instrucionais curtos e diretos" para "dicas e truques rápidos" sem produção complexa.

A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos instrucionais acessíveis para funcionários clínicos?

Sim, a HeyGen apoia a criação de "vídeos instrucionais" acessíveis para "funcionários clínicos" oferecendo legendas automáticas e geração diversificada de narração, melhorando o "ambiente de aprendizado" geral para todos os usuários, incluindo "médicos" e outros profissionais de saúde.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para vídeos de treinamento Epic?

A HeyGen permite total personalização para "vídeos de treinamento Epic" através de controles de marca robustos como logotipos e cores, além de acesso a uma biblioteca de mídia abrangente e vários modelos e cenas para manter visuais organizacionais consistentes.

