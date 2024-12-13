Crie um Vídeo de Treinamento Epic que Envolva e Eduque
Transforme seu e-Learning com vídeos de treinamento envolventes. Use o recurso de texto para vídeo da HeyGen para produzir rapidamente conteúdo instrucional.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 60 segundos oferecendo dicas e truques rápidos para usuários clínicos experientes otimizarem suas tarefas diárias no Epic. Este treinamento envolvente utilizará a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para visuais vibrantes e uma geração de narração motivacional para destacar atalhos que economizam tempo e melhores práticas.
Produza um vídeo instrucional abrangente de 2 minutos para todos os profissionais de saúde sobre como manter a documentação em conformidade com a HIPAA no Epic. Este guia claro e passo a passo, aprimorado pelos modelos e cenas da HeyGen e suportado por legendas precisas, reforçará protocolos críticos de segurança de maneira calma e autoritária.
Desenhe um vídeo moderno de 45 segundos demonstrando como médicos e Provedores de Prática Avançada podem personalizar e aproveitar efetivamente os SmartSets no Epic para agilizar a entrada de pedidos, promovendo um ambiente de aprendizado mais eficiente. Utilizando avatares de IA da HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, este vídeo limpo e informativo apresentará gravações de tela claras com uma voz amigável.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Impulsione maior participação dos treinandos e retenção de conhecimento com vídeos instrucionais dinâmicos e impulsionados por IA para todas as necessidades de treinamento.
Escale o Treinamento e Alcance.
Produza eficientemente um maior volume de conteúdo de treinamento, estendendo seu alcance a um público mais amplo de aprendizes globalmente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento Epic eficazes?
A HeyGen capacita você a criar "vídeos de treinamento Epic" atraentes de forma eficiente, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, garantindo uma experiência de "treinamento envolvente" para "usuários clínicos" e "funcionários clínicos".
O que torna a HeyGen ideal para produzir materiais de treinamento Epic rapidamente?
A HeyGen simplifica a criação de "materiais de treinamento Epic" com seu recurso de texto para vídeo, permitindo que você desenvolva rapidamente "vídeos instrucionais curtos e diretos" para "dicas e truques rápidos" sem produção complexa.
A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos instrucionais acessíveis para funcionários clínicos?
Sim, a HeyGen apoia a criação de "vídeos instrucionais" acessíveis para "funcionários clínicos" oferecendo legendas automáticas e geração diversificada de narração, melhorando o "ambiente de aprendizado" geral para todos os usuários, incluindo "médicos" e outros profissionais de saúde.
Quais opções de personalização a HeyGen oferece para vídeos de treinamento Epic?
A HeyGen permite total personalização para "vídeos de treinamento Epic" através de controles de marca robustos como logotipos e cores, além de acesso a uma biblioteca de mídia abrangente e vários modelos e cenas para manter visuais organizacionais consistentes.