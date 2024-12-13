Faça um Vídeo de Treinamento EMR: Rápido, Fácil e Compatível

Simplifique o treinamento EMR para provedores e garanta a conformidade com a HIPAA transformando seus scripts em vídeos envolventes usando Texto-para-vídeo a partir do script.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 60 segundos direcionado ao pessoal médico existente para um reforço sobre fluxos de trabalho eficientes de agendamento de consultas dentro do software EMR. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e profissional com capturas de tela passo a passo e uma voz instrucional calma e clara. Garanta acessibilidade para todos os espectadores incorporando legendas da HeyGen durante toda a duração.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo impactante de 30 segundos para toda a equipe de prática médica, enfatizando a importância crítica da conformidade com a HIPAA ao lidar com registros médicos eletrônicos. O estilo visual deve ser sério, mas informativo, utilizando gráficos elegantes e uma voz confiante e autoritária. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do script para garantir uma mensagem precisa e consistente em todas as versões.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos de 'dica rápida' para superusuários de EMR e equipe de suporte de TI, mostrando recursos avançados ou demonstrando onde encontrar recursos online para questões complexas. O estilo visual deve ser dinâmico com cortes rápidos e demonstrações na tela, acompanhado por uma narração conhecedora e eficiente. Melhore a narrativa visual utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar visuais suplementares relevantes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Fazer um Vídeo de Treinamento EMR

Produza de forma eficiente vídeos de treinamento EMR envolventes que educam sua equipe sobre funcionalidades cruciais do software e melhores práticas, garantindo compreensão clara e adoção melhorada do fluxo de trabalho.

1
Step 1
Crie Seu Script de Treinamento EMR
Esboce seu conteúdo específico de "treinamento EMR", focando em fluxos de trabalho e procedimentos chave. Aproveite o recurso "Texto-para-vídeo a partir do script" para gerar automaticamente suas cenas iniciais de vídeo diretamente do seu conteúdo escrito.
2
Step 2
Escolha Visuais e Avatares Envolventes
Selecione um "modelo de saúde EMR" apropriado e ativos visuais que ressoem com sua equipe médica. Aumente o engajamento incorporando "avatares de IA" para apresentar as informações de forma clara e profissional.
3
Step 3
Aplique Áudio e Branding Profissionais
Utilize a "geração de narração" para adicionar uma narração clara e consistente. Refine ainda mais seu vídeo com "legendas" para acessibilidade e aplique os "controles de marca (logo, cores)" da sua organização para manter uma aparência profissional, garantindo a proteção dos "dados dos pacientes".
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Treinamento
Finalize seu "vídeo de treinamento" usando "redimensionamento de proporção e exportações" para adequar a várias plataformas. Distribua o conteúdo concluído como recursos online para fácil acesso por todos os membros da equipe.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Fluxos de Trabalho EMR Complexos

Utilize a HeyGen para simplificar fluxos de trabalho EMR intrincados e o manuseio de dados de pacientes, tornando a educação em saúde mais acessível e eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento EMR?

A HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de treinamento EMR transformando scripts de texto em conteúdo envolvente com avatares de IA. Nossa plataforma intuitiva e modelos de saúde EMR ajudam a acelerar sua produção de vídeo.

Posso personalizar os vídeos de treinamento para fluxos de trabalho específicos de EMR?

Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos e modelos personalizáveis, permitindo que você adapte seu vídeo de treinamento precisamente para fluxos de trabalho específicos de EMR. Você pode facilmente integrar sua marca, mídia e narrações para uma experiência personalizada.

Quais recursos a HeyGen oferece para conteúdo de treinamento EMR eficiente?

A HeyGen oferece geração de texto-para-vídeo e narração com IA, permitindo a produção rápida de treinamentos EMR abrangentes. Isso garante vídeos de treinamento consistentes e de alta qualidade que transmitem efetivamente informações essenciais.

Como os avatares de IA da HeyGen melhoram os vídeos de treinamento EMR?

Os avatares de IA da HeyGen fornecem um apresentador consistente e envolvente para seus vídeos de treinamento EMR, tornando informações complexas, como o manuseio de dados de pacientes, mais acessíveis. Isso melhora a compreensão para os provedores e apoia recursos online eficazes.

