Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 60 segundos direcionado ao pessoal médico existente para um reforço sobre fluxos de trabalho eficientes de agendamento de consultas dentro do software EMR. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e profissional com capturas de tela passo a passo e uma voz instrucional calma e clara. Garanta acessibilidade para todos os espectadores incorporando legendas da HeyGen durante toda a duração.
Produza um vídeo impactante de 30 segundos para toda a equipe de prática médica, enfatizando a importância crítica da conformidade com a HIPAA ao lidar com registros médicos eletrônicos. O estilo visual deve ser sério, mas informativo, utilizando gráficos elegantes e uma voz confiante e autoritária. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do script para garantir uma mensagem precisa e consistente em todas as versões.
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos de 'dica rápida' para superusuários de EMR e equipe de suporte de TI, mostrando recursos avançados ou demonstrando onde encontrar recursos online para questões complexas. O estilo visual deve ser dinâmico com cortes rápidos e demonstrações na tela, acompanhado por uma narração conhecedora e eficiente. Melhore a narrativa visual utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar visuais suplementares relevantes.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento EMR.
Melhore o treinamento EMR com vídeos impulsionados por IA, levando a maior engajamento e melhor retenção de conhecimento para a equipe médica.
Escale Programas de Treinamento EMR.
Produza de forma eficiente inúmeros cursos de treinamento EMR para educar um público mais amplo de profissionais de saúde e práticas médicas.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento EMR?
A HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de treinamento EMR transformando scripts de texto em conteúdo envolvente com avatares de IA. Nossa plataforma intuitiva e modelos de saúde EMR ajudam a acelerar sua produção de vídeo.
Posso personalizar os vídeos de treinamento para fluxos de trabalho específicos de EMR?
Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos e modelos personalizáveis, permitindo que você adapte seu vídeo de treinamento precisamente para fluxos de trabalho específicos de EMR. Você pode facilmente integrar sua marca, mídia e narrações para uma experiência personalizada.
Quais recursos a HeyGen oferece para conteúdo de treinamento EMR eficiente?
A HeyGen oferece geração de texto-para-vídeo e narração com IA, permitindo a produção rápida de treinamentos EMR abrangentes. Isso garante vídeos de treinamento consistentes e de alta qualidade que transmitem efetivamente informações essenciais.
Como os avatares de IA da HeyGen melhoram os vídeos de treinamento EMR?
Os avatares de IA da HeyGen fornecem um apresentador consistente e envolvente para seus vídeos de treinamento EMR, tornando informações complexas, como o manuseio de dados de pacientes, mais acessíveis. Isso melhora a compreensão para os provedores e apoia recursos online eficazes.