Como Fazer um Vídeo de Treinamento EHR Facilmente
Simplifique a produção de vídeos de treinamento EHR com a eficiente conversão de texto em vídeo a partir de roteiro, criando conteúdo de microaprendizagem envolvente.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de microaprendizagem de 2 minutos para a equipe administrativa, focando no processo passo a passo de agendamento eficiente de consultas dentro da plataforma EHR. O estilo visual deve ser limpo, apresentando gravações de tela, acompanhado de uma trilha sonora animada e encorajadora, e incluir legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e retenção.
Desenvolva um vídeo conciso de 60 segundos direcionado a prescritores, explicando o fluxo de trabalho otimizado para solicitações de eRx e recargas. Empregue um estilo visual profissional com texto dinâmico na tela e música de fundo calma, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen para criação rápida de conteúdo e suporte de biblioteca de mídia/imagens médicas relevantes.
Desenhe um vídeo acolhedor de 45 segundos para apresentar aos pacientes as funcionalidades do portal do paciente, destacando benefícios chave como o acesso a serviços de telemedicina. A abordagem visual deve ser simples, usando animações fáceis de entender e uma voz amigável, otimizada para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda seus cursos de treinamento EHR.
Desenvolva e distribua de forma eficiente um maior número de cursos de treinamento EHR para educar mais profissionais de saúde globalmente.
Esclareça processos complexos de EHR.
Transforme fluxos de trabalho complexos do sistema EHR em vídeos de treinamento fáceis de entender, melhorando significativamente a educação em saúde.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento EHR?
A HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de treinamento EHR ao permitir que os usuários gerem conteúdo de alta qualidade diretamente de roteiros de texto usando avatares de IA e geração avançada de narração. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção de vídeos.
A HeyGen suporta gravação e edição de tela para tutoriais detalhados da plataforma EHR?
Sim, a HeyGen integra capacidades de gravação de tela, permitindo capturar interações precisas dentro de qualquer plataforma EHR. Essas gravações podem ser incorporadas e aprimoradas com recursos avançados de edição para vídeos de treinamento abrangentes.
Quais recursos de acessibilidade a HeyGen oferece para vídeos de treinamento EHR, como legendas e transcrição?
A HeyGen gera automaticamente legendas precisas e oferece serviços de transcrição para todos os seus vídeos de treinamento EHR, garantindo acessibilidade e conformidade. Esse recurso permite fácil localização de conteúdo e melhor compreensão para todos os usuários de EHR.
A HeyGen pode ajudar no desenvolvimento de vídeos de microaprendizagem para fluxos de trabalho específicos de EHR, como gerenciamento de portal do paciente?
Com certeza, a HeyGen é ideal para criar vídeos de microaprendizagem direcionados que abordam fluxos de trabalho específicos de EHR, como gerenciamento de portal do paciente ou agendamento de consultas. Essa abordagem garante treinamento eficiente e focado para a equipe clínica e usuários de EHR.