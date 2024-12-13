Como Fazer um Vídeo de Treinamento EHR Facilmente

Simplifique a produção de vídeos de treinamento EHR com a eficiente conversão de texto em vídeo a partir de roteiro, criando conteúdo de microaprendizagem envolvente.

342/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de microaprendizagem de 2 minutos para a equipe administrativa, focando no processo passo a passo de agendamento eficiente de consultas dentro da plataforma EHR. O estilo visual deve ser limpo, apresentando gravações de tela, acompanhado de uma trilha sonora animada e encorajadora, e incluir legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e retenção.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 60 segundos direcionado a prescritores, explicando o fluxo de trabalho otimizado para solicitações de eRx e recargas. Empregue um estilo visual profissional com texto dinâmico na tela e música de fundo calma, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen para criação rápida de conteúdo e suporte de biblioteca de mídia/imagens médicas relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo acolhedor de 45 segundos para apresentar aos pacientes as funcionalidades do portal do paciente, destacando benefícios chave como o acesso a serviços de telemedicina. A abordagem visual deve ser simples, usando animações fáceis de entender e uma voz amigável, otimizada para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Treinamento EHR

Crie de forma eficiente vídeos de microaprendizagem atraentes para treinamento de Registros Eletrônicos de Saúde usando as ferramentas intuitivas da HeyGen, garantindo comunicação clara e engajamento do usuário.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Desenvolva roteiros claros e concisos detalhando fluxos de trabalho e processos chave do EHR. Utilize a capacidade de **Texto-para-vídeo a partir de roteiro** da HeyGen para transformar facilmente seu conteúdo de treinamento EHR em uma base de vídeo.
2
Step 2
Adicione Visuais e Avatares
Integre gravações de tela da sua plataforma EHR ou selecione avatares de **IA** envolventes para apresentar informações, tornando processos complexos fáceis de seguir para seu público.
3
Step 3
Gere Narração Profissional
Aplique narração realista ao seu vídeo usando a **Geração de narração**, garantindo comunicação clara e consistente para seus vídeos de microaprendizagem sem a necessidade de gravação manual.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Personalize seu vídeo de treinamento com o logotipo e as cores da sua organização usando os **Controles de branding**. Em seguida, selecione a proporção de aspecto desejada e exporte seu vídeo de treinamento polido para distribuição sem complicações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Maximize a eficácia do treinamento EHR

.

Aproveite a IA para produzir vídeos de treinamento EHR cativantes que aumentam o engajamento dos alunos e garantem melhor retenção de informações críticas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento EHR?

A HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de treinamento EHR ao permitir que os usuários gerem conteúdo de alta qualidade diretamente de roteiros de texto usando avatares de IA e geração avançada de narração. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção de vídeos.

A HeyGen suporta gravação e edição de tela para tutoriais detalhados da plataforma EHR?

Sim, a HeyGen integra capacidades de gravação de tela, permitindo capturar interações precisas dentro de qualquer plataforma EHR. Essas gravações podem ser incorporadas e aprimoradas com recursos avançados de edição para vídeos de treinamento abrangentes.

Quais recursos de acessibilidade a HeyGen oferece para vídeos de treinamento EHR, como legendas e transcrição?

A HeyGen gera automaticamente legendas precisas e oferece serviços de transcrição para todos os seus vídeos de treinamento EHR, garantindo acessibilidade e conformidade. Esse recurso permite fácil localização de conteúdo e melhor compreensão para todos os usuários de EHR.

A HeyGen pode ajudar no desenvolvimento de vídeos de microaprendizagem para fluxos de trabalho específicos de EHR, como gerenciamento de portal do paciente?

Com certeza, a HeyGen é ideal para criar vídeos de microaprendizagem direcionados que abordam fluxos de trabalho específicos de EHR, como gerenciamento de portal do paciente ou agendamento de consultas. Essa abordagem garante treinamento eficiente e focado para a equipe clínica e usuários de EHR.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo