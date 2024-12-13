Faça um Vídeo de Doação: Aumente as Contribuições

Crie vídeos de caridade envolventes. Use os modelos e cenas intuitivos do HeyGen para impulsionar doações sem esforço para sua causa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "vídeo de agradecimento ao doador" de 45 segundos direcionado a apoiadores, voluntários e parceiros existentes para "mostrar seu impacto" e reforçar sua importância. Empregue um estilo visual caloroso e pessoal, talvez apresentando um avatar de IA entregando uma mensagem de gratidão. Certifique-se de que as Legendas do HeyGen sejam usadas para acessibilidade, e o estilo de áudio seja sincero e apreciativo, convidando sutilmente a continuidade do apoio para impulsionar doações.
Prompt de Exemplo 2
Produza um "vídeo de arrecadação de fundos" urgente de 30 segundos projetado para feeds de mídia social para "impulsionar doações" para uma necessidade específica e imediata, apresentando chamadas claras para ação. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e moderno, usando cortes rápidos e música animada. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente conteúdo envolvente, garantindo que esteja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Prompt de Exemplo 3
Construa um "vídeo sem fins lucrativos" de 90 segundos como "conteúdo de vídeo envolvente" para educar o público em geral sobre uma questão crítica e a solução da organização, culminando em um pedido suave para "criar vídeo de arrecadação de fundos". A estética visual deve ser profissional e empática, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais impactantes, com uma trilha sonora inspiradora e narração clara. Este vídeo deve usar um modelo profissional de Modelos e cenas para agilizar sua produção, visando construir uma conexão emocional com os espectadores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Doação

Crie vídeos de doação impactantes sem esforço para inspirar doações e alcançar suas metas de arrecadação com nossas ferramentas intuitivas e recursos poderosos.

1
Step 1
Selecione um Modelo Envolvente
Inicie seu processo criativo escolhendo entre uma variedade de **Modelos e cenas** pré-desenhados otimizados para arrecadação de fundos. Esta base ajuda você a construir rapidamente uma narrativa envolvente para sua causa.
2
Step 2
Faça Upload de Seus Recursos Visuais
Personalize seu vídeo fazendo upload de suas imagens únicas, clipes de vídeo e elementos de marca. Nosso robusto suporte de **biblioteca de mídia/estoque** permite que você integre perfeitamente seus visuais personalizados.
3
Step 3
Transforme Texto em Vídeo Envolvente
Cole seu **roteiro de vídeo de doação** ou mensagens-chave em nosso editor. Utilize nossa capacidade de **Texto-para-vídeo a partir de roteiro** para converter sem esforço sua história escrita em conteúdo visual dinâmico e persuasivo.
4
Step 4
Exporte para Ampla Distribuição
Finalize seu vídeo de doação envolvente e prepare-o para seu público. Use nossos recursos de **redimensionamento de proporção de aspecto e exportações** para gerar o formato perfeito para mídias sociais, campanhas de e-mail e mais, pronto para **impulsionar doações**.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Doadores com Conteúdo Motivacional

Crie vídeos poderosos e emocionalmente ressonantes que inspirem generosidade e encorajem os espectadores a contribuir para sua causa vital.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar organizações sem fins lucrativos a criar vídeos de arrecadação de fundos envolventes?

O HeyGen capacita organizações sem fins lucrativos a criar vídeos de arrecadação de fundos impactantes, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, ajudando a impulsionar doações de forma eficaz. Os usuários podem utilizar modelos e personalizar seu roteiro de vídeo para contar histórias de impacto poderosas.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar facilmente meu vídeo de caridade?

O HeyGen fornece ferramentas de edição de arrastar e soltar e uma variedade de modelos de vídeo de caridade para personalizar seu vídeo com facilidade. Você pode fazer upload de sua própria mídia, adicionar narração e controlar elementos de marca como logotipos e cores para um vídeo sem fins lucrativos profissional.

Quais estratégias o HeyGen pode apoiar para aumentar o impacto do vídeo de arrecadação de fundos?

Ao permitir a criação rápida de vídeos de arrecadação de fundos de alta qualidade com chamadas claras para ação, o HeyGen ajuda as organizações a aumentar as doações. Gere vídeos de depoimentos ou vídeos de agradecimento ao doador para fomentar a conexão emocional e melhorar seus esforços de marketing em mídias sociais.

Como o HeyGen facilita a criação de um vídeo de doação profissional?

O HeyGen simplifica o processo de produção de vídeo, permitindo que qualquer pessoa faça um vídeo de doação de qualidade profissional. Com avatares de IA e modelos, você pode transformar um simples roteiro de vídeo em um conteúdo de vídeo envolvente pronto para distribuição em várias plataformas sem edição complexa.

