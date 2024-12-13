Crie um Vídeo de Anúncio de Desconto: Aumente as Vendas Instantaneamente
Crie vídeos curtos de alta conversão para suas campanhas de marketing usando os Modelos e cenas profissionais do HeyGen para impulsionar suas promoções.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo promocional sofisticado de 45 segundos direcionado a indivíduos antenados em tecnologia e primeiros adotantes, destacando o lançamento de um novo produto acompanhado de um desconto introdutório. Empregue uma estética visual elegante e minimalista com gráficos animados e música profissional, apresentando um avatar de IA que apresenta os principais benefícios e detalhes do desconto, tornando-o um conjunto atraente de anúncios em vídeo.
Desenhe um vídeo promocional informativo de 60 segundos para atrair proprietários de pequenas empresas e freelancers, apresentando um desconto em serviços juntamente com depoimentos elogiosos de clientes. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e confiável, permitindo que os usuários personalizem seu vídeo usando a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para imagens de B-roll relacionadas e narração clara e natural para construir credibilidade e incentivar inscrições.
Produza um vídeo vibrante de 20 segundos em formato curto voltado para famílias econômicas e compradores de feriados, anunciando um grande evento de liquidação sazonal. Utilize visuais ousados e festivos e música de fundo comemorativa, facilmente criada a partir de vários modelos, garantindo que a mensagem seja claramente transmitida usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de script para consumo rápido em diversas plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Vídeos de Anúncios de Alto Desempenho.
Aproveite a IA para produzir rapidamente vídeos de anúncio de desconto impactantes, otimizando suas campanhas de marketing para alcance e conversões máximas.
Gere Anúncios Envolventes para Redes Sociais.
Crie rapidamente vídeos promocionais curtos e atraentes para redes sociais para anunciar descontos e capturar instantaneamente a atenção do público.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos promocionais?
O HeyGen funciona como um criador de vídeos promocionais intuitivo com IA, permitindo que você produza facilmente vídeos promocionais de alta qualidade com avatares de IA e uma vasta biblioteca de modelos. Você pode personalizar rapidamente seu vídeo a partir de um script para combinar perfeitamente com a mensagem da sua marca.
Posso criar um vídeo de anúncio de desconto atraente com o HeyGen?
Com certeza. O HeyGen oferece uma plataforma intuitiva onde você pode criar um vídeo de anúncio de desconto em minutos. Utilize nosso editor de arrastar e soltar, integre suas próprias fotos e vídeos ou de estoque, e adicione narrações envolventes para criar vídeos curtos impactantes para qualquer campanha de marketing.
Quais recursos de edição o HeyGen oferece para anúncios em vídeo?
O HeyGen oferece recursos de edição robustos para personalizar totalmente seus anúncios em vídeo. Você pode gerar narrações diretamente do seu script, adicionar legendas e acessar uma extensa biblioteca de mídia para aprimorar sua mensagem. Esses recursos ajudam você a criar anúncios em vídeo que impulsionam conversões de forma eficaz.
O HeyGen suporta a criação de conteúdo em vídeo para redes sociais?
Sim, o HeyGen é ideal para gerar anúncios em vídeo e conteúdo promocional em vídeo voltado para redes sociais. Ajuste facilmente as proporções para diferentes plataformas e adicione legendas para garantir que seus vídeos curtos tenham um desempenho ideal, engajando seu público em vários canais.