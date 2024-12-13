Crie um Vídeo de Anúncio de Desconto: Aumente as Vendas Instantaneamente

Crie vídeos curtos de alta conversão para suas campanhas de marketing usando os Modelos e cenas profissionais do HeyGen para impulsionar suas promoções.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional sofisticado de 45 segundos direcionado a indivíduos antenados em tecnologia e primeiros adotantes, destacando o lançamento de um novo produto acompanhado de um desconto introdutório. Empregue uma estética visual elegante e minimalista com gráficos animados e música profissional, apresentando um avatar de IA que apresenta os principais benefícios e detalhes do desconto, tornando-o um conjunto atraente de anúncios em vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional informativo de 60 segundos para atrair proprietários de pequenas empresas e freelancers, apresentando um desconto em serviços juntamente com depoimentos elogiosos de clientes. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e confiável, permitindo que os usuários personalizem seu vídeo usando a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para imagens de B-roll relacionadas e narração clara e natural para construir credibilidade e incentivar inscrições.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo vibrante de 20 segundos em formato curto voltado para famílias econômicas e compradores de feriados, anunciando um grande evento de liquidação sazonal. Utilize visuais ousados e festivos e música de fundo comemorativa, facilmente criada a partir de vários modelos, garantindo que a mensagem seja claramente transmitida usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de script para consumo rápido em diversas plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar um Vídeo de Anúncio de Desconto

Crie vídeos de anúncio de desconto atraentes sem esforço com ferramentas potentes de IA, gerando interesse e engajamento para suas promoções.

Step 1
Escolha um Modelo
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo e cenas profissionalmente projetados que melhor se adequem à sua oferta de desconto e estética da marca.
Step 2
Personalize Seus Visuais
Personalize seu vídeo adicionando suas próprias imagens ou vídeos de produtos, ou explore nossa extensa biblioteca de mídia para fotos e vídeos de estoque relevantes para destacar sua promoção.
Step 3
Gere Narrações com IA
Crie uma mensagem envolvente para seu desconto. Utilize o recurso de geração de narração para adicionar uma narração convincente que comunique claramente sua oferta e chamada para ação.
Step 4
Exporte para Redes Sociais
Finalize seu vídeo de anúncio de desconto e use redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas, garantindo uma aparência polida em todos os seus canais de marketing.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos de Clientes

Construa confiança e credibilidade para as promoções da sua marca criando facilmente vídeos envolventes com IA que destacam histórias de sucesso autênticas de clientes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos promocionais?

O HeyGen funciona como um criador de vídeos promocionais intuitivo com IA, permitindo que você produza facilmente vídeos promocionais de alta qualidade com avatares de IA e uma vasta biblioteca de modelos. Você pode personalizar rapidamente seu vídeo a partir de um script para combinar perfeitamente com a mensagem da sua marca.

Posso criar um vídeo de anúncio de desconto atraente com o HeyGen?

Com certeza. O HeyGen oferece uma plataforma intuitiva onde você pode criar um vídeo de anúncio de desconto em minutos. Utilize nosso editor de arrastar e soltar, integre suas próprias fotos e vídeos ou de estoque, e adicione narrações envolventes para criar vídeos curtos impactantes para qualquer campanha de marketing.

Quais recursos de edição o HeyGen oferece para anúncios em vídeo?

O HeyGen oferece recursos de edição robustos para personalizar totalmente seus anúncios em vídeo. Você pode gerar narrações diretamente do seu script, adicionar legendas e acessar uma extensa biblioteca de mídia para aprimorar sua mensagem. Esses recursos ajudam você a criar anúncios em vídeo que impulsionam conversões de forma eficaz.

O HeyGen suporta a criação de conteúdo em vídeo para redes sociais?

Sim, o HeyGen é ideal para gerar anúncios em vídeo e conteúdo promocional em vídeo voltado para redes sociais. Ajuste facilmente as proporções para diferentes plataformas e adicione legendas para garantir que seus vídeos curtos tenham um desempenho ideal, engajando seu público em vários canais.

