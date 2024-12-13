Crie um Vídeo de Treinamento em Terapias Digitais

Treine médicos para melhorar os resultados de saúde mais rapidamente usando os avatares de IA da HeyGen para conteúdo envolvente de terapias digitais.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de conscientização pública de 60 segundos para pacientes, destacando os benefícios transformadores das ferramentas de saúde digital e como elas podem melhorar os resultados de saúde, usando um estilo visual e de áudio caloroso e tranquilizador. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar rapidamente sua mensagem em uma narrativa visualmente atraente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial informativo de 30 segundos para administradores de saúde, mostrando como a tecnologia pode ser facilmente integrada para apoiar várias intervenções terapêuticas, empregando uma estética visual limpa e instrutiva e uma voz explicativa concisa. Garanta acessibilidade adicionando legendas usando as capacidades robustas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional brilhante e otimista de 45 segundos direcionado a provedores de saúde, enfatizando como as terapias digitais podem ser uma extensão acessível da Telemedicina, apresentado com uma experiência visual e de áudio edificante. Melhore a narrativa visual incorporando imagens e vídeos relevantes da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar um Vídeo de Treinamento em Terapias Digitais

Crie rapidamente vídeos de treinamento profissional para médicos sobre terapias digitais, garantindo comunicação clara e melhores resultados de saúde para os pacientes com ferramentas de saúde digital inovadoras.

1
Step 1
Selecione seu avatar de IA e roteiro
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para entregar seu roteiro, dando vida ao seu treinamento em terapias digitais e estabelecendo um tom profissional para os médicos.
2
Step 2
Personalize cenas e adicione narração
Aprimore seu vídeo para ferramentas de saúde digital aplicando modelos pré-desenhados e gerando narrações com som natural, garantindo uma experiência visual e auditiva polida e consistente.
3
Step 3
Integre mídia e adicione legendas
Enriqueça seu treinamento para médicos em terapias digitais incorporando imagens ou clipes de vídeo relevantes e adicionando legendas precisas, tornando o conteúdo acessível e fácil de seguir para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte seu vídeo concluído
Finalize seu vídeo de treinamento impactante exportando-o no formato de proporção ideal para a plataforma escolhida, pronto para educar e informar profissionais de saúde de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Eleve o Engajamento e a Retenção no Treinamento

Aumente o engajamento e a retenção de conhecimento em vídeos de treinamento em terapias digitais usando IA, garantindo que médicos e pacientes aprendam e apliquem efetivamente novas habilidades.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo de treinamento em terapias digitais de forma eficiente?

A HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de treinamento em terapias digitais convertendo seu roteiro em um vídeo profissional usando avatares de IA e modelos prontos para uso, tornando a criação de vídeos eficiente e acessível por meio da tecnologia.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar conteúdo envolvente de ferramentas de saúde digital?

A HeyGen oferece recursos robustos como controles de personalização de marca, geração de narração e legendas automáticas para garantir que seu conteúdo de ferramentas de saúde digital seja acessível e envolvente tanto para pacientes quanto para médicos. Você também pode aprimorar seus vídeos com uma rica biblioteca de mídia.

Como a HeyGen apoia a marcação na produção de vídeos de terapias digitais?

A HeyGen permite que você mantenha uma marca consistente em seus vídeos de terapias digitais incorporando seu logotipo e cores da marca diretamente nos modelos. Isso garante uma comunicação profissional ao treinar médicos em terapias digitais ou discutir resultados de saúde.

A HeyGen pode transformar gravações de webinars existentes ou roteiros em novos formatos de vídeo?

Sim, a HeyGen pode transformar transcrições de gravações de webinars existentes ou roteiros em novos formatos de vídeo polidos usando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Isso facilita o reaproveitamento de conteúdo de gravações completas para aplicações de cuidados virtuais como a Telemedicina.

