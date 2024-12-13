Crie um Vídeo de Treinamento em Terapias Digitais
Treine médicos para melhorar os resultados de saúde mais rapidamente usando os avatares de IA da HeyGen para conteúdo envolvente de terapias digitais.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de conscientização pública de 60 segundos para pacientes, destacando os benefícios transformadores das ferramentas de saúde digital e como elas podem melhorar os resultados de saúde, usando um estilo visual e de áudio caloroso e tranquilizador. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar rapidamente sua mensagem em uma narrativa visualmente atraente.
Produza um tutorial informativo de 30 segundos para administradores de saúde, mostrando como a tecnologia pode ser facilmente integrada para apoiar várias intervenções terapêuticas, empregando uma estética visual limpa e instrutiva e uma voz explicativa concisa. Garanta acessibilidade adicionando legendas usando as capacidades robustas da HeyGen.
Desenhe um vídeo promocional brilhante e otimista de 45 segundos direcionado a provedores de saúde, enfatizando como as terapias digitais podem ser uma extensão acessível da Telemedicina, apresentado com uma experiência visual e de áudio edificante. Melhore a narrativa visual incorporando imagens e vídeos relevantes da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance para Cursos de Terapias Digitais.
Produza rapidamente vídeos e cursos de treinamento em terapias digitais eficazes para educar um público mais amplo de profissionais de saúde e pacientes.
Simplifique o Treinamento Médico Complexo.
Simplifique efetivamente ferramentas de saúde digital complexas e intervenções terapêuticas, melhorando a compreensão e os resultados de aprendizado para provedores de saúde.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo de treinamento em terapias digitais de forma eficiente?
A HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de treinamento em terapias digitais convertendo seu roteiro em um vídeo profissional usando avatares de IA e modelos prontos para uso, tornando a criação de vídeos eficiente e acessível por meio da tecnologia.
Quais recursos a HeyGen oferece para criar conteúdo envolvente de ferramentas de saúde digital?
A HeyGen oferece recursos robustos como controles de personalização de marca, geração de narração e legendas automáticas para garantir que seu conteúdo de ferramentas de saúde digital seja acessível e envolvente tanto para pacientes quanto para médicos. Você também pode aprimorar seus vídeos com uma rica biblioteca de mídia.
Como a HeyGen apoia a marcação na produção de vídeos de terapias digitais?
A HeyGen permite que você mantenha uma marca consistente em seus vídeos de terapias digitais incorporando seu logotipo e cores da marca diretamente nos modelos. Isso garante uma comunicação profissional ao treinar médicos em terapias digitais ou discutir resultados de saúde.
A HeyGen pode transformar gravações de webinars existentes ou roteiros em novos formatos de vídeo?
Sim, a HeyGen pode transformar transcrições de gravações de webinars existentes ou roteiros em novos formatos de vídeo polidos usando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Isso facilita o reaproveitamento de conteúdo de gravações completas para aplicações de cuidados virtuais como a Telemedicina.