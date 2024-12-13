A HeyGen acelera a produção de conteúdo técnico permitindo que você converta rapidamente roteiros de texto em vídeos com avatares de IA, mídia de estoque e geração de narração. Essa eficiência significa que você pode desenvolver rapidamente módulos sobre fundamentos do Git, operações de Plataformas em Nuvem ou qualquer outro tópico crítico de DevOps com facilidade.