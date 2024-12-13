Crie um Vídeo de Treinamento em Segurança de Dispositivos com AI em Minutos

Treine seus funcionários sobre segurança crucial de dispositivos com vídeos personalizados. Utilize "avatares de AI" para engajar sua equipe e simplificar conceitos complexos.

440/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de conscientização sobre segurança de 45 segundos para novos contratados, focando especificamente em identificar e evitar tentativas de phishing. O vídeo precisa de um estilo visual moderno e limpo, com uma voz direta e conversacional, e pode ser facilmente criado usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, transformando um roteiro simples em uma lição impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo personalizado e conciso de 30 segundos para trabalhadores remotos, fornecendo treinamento rápido e prático sobre gerenciamento de senhas. O estilo visual deve ser limpo e semelhante a um infográfico, acompanhado por uma narração direta e animada, e incluir legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e reforçar informações-chave para uma compreensão ideal.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo abrangente de 90 segundos sobre treinamento em cibersegurança voltado para proprietários de pequenas empresas, cobrindo práticas essenciais para proteger seus ativos digitais. O vídeo deve adotar um tom confiável e educacional com uma voz calorosa, empregando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para enriquecer o conteúdo com visuais relevantes e de alta qualidade que simplificam tópicos complexos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de um Vídeo de Treinamento em Segurança de Dispositivos

Transforme conceitos complexos de segurança de dispositivos em vídeos de treinamento envolventes e eficazes sem esforço, garantindo que sua equipe esteja preparada para proteger os ativos da empresa com a HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Esboce seu "roteiro de vídeo" cobrindo medidas críticas de "segurança de dispositivos". O recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen converte seu texto em uma história visual dinâmica, pronta para um apresentador virtual.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador AI
Eleve seu conteúdo de treinamento selecionando um "avatar de AI" profissional da diversa biblioteca da HeyGen. Isso personaliza sua mensagem, aproveitando o poder de um "criador de vídeos AI" para torná-la mais envolvente.
3
Step 3
Adicione Visuais e Animações
Enriqueça seu treinamento integrando imagens, vídeos e "animações" relevantes da extensa "biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen para reforçar visualmente os pontos de "segurança de dispositivos".
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento Final
Revise seus "vídeos de treinamento" completos para precisão e impacto. Em seguida, aproveite o "redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para baixar seu vídeo polido no formato ideal para compartilhamento em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Alertas Rápidos de Segurança

.

Gere rapidamente clipes de vídeo curtos e impactantes com dicas e lembretes de segurança de dispositivos, reforçando efetivamente as mensagens-chave do treinamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conscientização sobre segurança para funcionários?

O criador de vídeos AI da HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento de conscientização sobre segurança envolventes. Converta facilmente um roteiro de vídeo em uma apresentação profissional com narração AI e vídeos personalizados para seus funcionários.

Que tipos de vídeos de treinamento em cibersegurança a HeyGen pode ajudar a produzir?

A HeyGen permite que você produza diversos vídeos de treinamento em cibersegurança cobrindo tópicos como segurança de dispositivos, prevenção de phishing, treinamento de remoção de malware e conscientização sobre engenharia social. Nossa AI generativa para vídeo simplifica a criação de módulos abrangentes.

É fácil fazer um vídeo de treinamento em segurança de dispositivos usando a plataforma AI da HeyGen?

Sim, o criador de vídeos AI intuitivo da HeyGen torna simples fazer um vídeo de treinamento em segurança de dispositivos, mesmo sem experiência prévia em edição. Utilize avatares de AI e capacidades de texto para vídeo para gerar rapidamente vídeos personalizados.

Posso personalizar meus vídeos de treinamento para corresponder à marca da minha organização?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles robustos de branding para garantir que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade visual da sua empresa. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, cores específicas e animações para criar vídeos profissionais e personalizados.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo