Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração instrucional de 1,5 minuto direcionado a usuários globais de software, demonstrando os principais recursos de uma ferramenta de produtividade usando capturas de tela dinâmicas e uma narração animada. O estilo visual deve ser brilhante e amigável, com a adição crucial de legendas e subtítulos gerados automaticamente através do HeyGen, garantindo acessibilidade e clareza para um público diversificado.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de demonstração de produto de 1 minuto voltado para proprietários de pequenas empresas que são novos na criação de vídeos, ilustrando como eles podem criar vídeos de demonstração de produtos para seus serviços online de forma fácil. O estilo visual deve ser limpo e acessível, usando os modelos e cenas pré-desenhados do HeyGen para simplificar o processo, acompanhado por uma voz amigável e encorajadora guiando-os em cada etapa.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de demonstração profissional de 2,5 minutos para equipes de vendas empresariais que precisam de geração rápida de conteúdo para apresentações a clientes, focando em uma nova solução de software B2B. A apresentação visual deve ser autoritária e orientada por dados, incorporando sobreposições de texto na tela para estatísticas chave, tudo trazido à vida de forma eficiente convertendo um roteiro abrangente diretamente em vídeo usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação



Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Demonstração

Transforme facilmente os recursos do seu produto em vídeos de demonstração envolventes e profissionais que impressionam e convertem seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Produto
Comece elaborando um roteiro claro e conciso que destaque os principais recursos e benefícios do seu produto. Com a capacidade de 'Texto para vídeo a partir de roteiro' do HeyGen, suas palavras formarão a base de sua demonstração envolvente, garantindo uma mensagem focada desde o início para 'criar vídeos de demonstração de produto' sem esforço.
2
Step 2
Adicione Visuais e Narração
Dê vida ao seu roteiro adicionando visuais dinâmicos e uma narração profissional. Utilize nosso recurso de 'Narração de IA' para narrar sua demonstração com uma voz de som natural, tornando seu produto fácil de entender e envolvente para os espectadores.
3
Step 3
Gere Legendas para Acessibilidade
Aumente o alcance e a compreensão adicionando automaticamente 'Legendas/subtítulos' ao seu vídeo de demonstração. Isso garante que sua mensagem seja acessível a um público mais amplo, incluindo aqueles que assistem sem som ou em diferentes ambientes, transmitindo claramente cada detalhe.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Demonstração em Alta Resolução
Finalize sua demonstração exportando-a como um 'vídeo em alta resolução'. Seu vídeo polido agora está pronto para ser compartilhado em todos os seus canais de marketing, deixando uma impressão profissional e duradoura em seus potenciais clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Anúncios de Vídeo de Demonstração de Alto Impacto

.

Desenvolva anúncios de vídeo de demonstração de produto cativantes de forma eficiente, impulsionando conversões e maximizando o impacto do seu marketing.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de demonstração de produto de forma fácil e eficiente?

O HeyGen usa IA avançada para transformar texto em vídeos de demonstração de produto profissionais, eliminando a necessidade de edição de vídeo complexa. Você pode aproveitar a narração de IA, avatares de IA e um editor de arrastar e soltar fácil de usar para gerar legendas e vídeos em alta resolução de forma eficiente.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar meu vídeo de demonstração de produto?

O HeyGen oferece opções robustas de personalização, incluindo vários modelos de vídeo, controles de marca para logotipos e cores, e uma biblioteca de mídia abrangente. Você também pode ajustar facilmente a proporção para diferentes plataformas e exportar vídeos em alta resolução para atender às suas necessidades específicas.

Como a narração de IA e os avatares do HeyGen podem melhorar meus vídeos de demonstração de produto?

O HeyGen integra geração avançada de narração de IA e avatares de IA realistas, permitindo que você crie vídeos de demonstração de produto envolventes sem gravar sua própria voz ou aparecer na tela. Essa tecnologia ajuda a entregar uma narração clara e profissional sem esforço, economizando tempo e recursos.

O que torna o HeyGen uma ferramenta de edição de vídeo profissional para demonstrações de produto?

O HeyGen oferece uma ferramenta de edição de vídeo profissional com uma gama de modelos de vídeo personalizáveis e capacidades de exportação de vídeo em alta resolução para garantir que seus vídeos de demonstração de produto sejam polidos e impactantes. Isso os torna ideais para redes sociais, vídeos tutoriais ou qualquer apresentação profissional, elevando a presença da sua marca.

