A plataforma alimentada por IA do HeyGen simplifica a criação de um tutorial de ETL ou SQL transformando seus roteiros técnicos em vídeos envolventes instantaneamente, sem a necessidade de filmagem tradicional. Você pode adicionar legendas automáticas para acessibilidade e exportar seu conteúdo em vários formatos de proporção para distribuir seu material educacional de forma eficaz em várias plataformas.