Crie um Vídeo de Dashboard para Monitorar Desempenho
Monitore o desempenho do site e apresente as principais métricas que mais importam para você usando o envolvente recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um script.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Gere um vídeo de 2 minutos direcionado a desenvolvedores web e equipes de marketing, ilustrando como monitorar efetivamente o desempenho de sites incorporando blocos de vídeo interativos em dashboards usando código de incorporação. O estilo visual deve ser dinâmico, mostrando dados em tempo real através de gravações de tela, com um tom energético definido pelo recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para o avatar de IA.
Desenhe um vídeo de 60 segundos para proprietários de negócios, explorando maneiras inovadoras de visualizar os mesmos dados de forma diferente para enfatizar as métricas que mais importam para você em um dashboard. Empregue uma animação rica em infográficos, utilizando os Modelos e cenas do HeyGen, complementada por música de fundo envolvente e legendas claras.
Produza um vídeo de 45 segundos para profissionais de TI e gerentes de projeto, delineando compartilhamentos de arquivos seguros para dashboards, especialmente ao colaborar com partes interessadas públicas ou de terceiros. O vídeo deve manter um estilo visual claro e conciso com sobreposições de texto úteis na tela, tudo entregue por um avatar de IA tranquilizador selecionado da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Tutoriais de Dashboard Envolventes.
Transforme as melhores práticas de construção de dashboards em cursos abrangentes, alcançando um público mais amplo e simplificando a visualização de dados.
Aprimore Programas de Treinamento de Dashboard.
Utilize blocos de vídeo gerados por IA para aumentar o engajamento em programas de treinamento de dashboard, melhorando a retenção para aprender a monitorar métricas chave.
Perguntas Frequentes
Como posso compartilhar ou incorporar os vídeos de dashboard criados com o HeyGen?
O HeyGen permite que você exporte seus vídeos tutoriais em vários formatos de arquivo, como MP4, para fácil compartilhamento. Você também pode gerar uma URL pública ou código de incorporação para hospedar seu vídeo como um bloco de vídeo em sites, dashboards ou outras plataformas de forma integrada.
O HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo de dashboard para monitorar o desempenho do site?
Com certeza! Os avatares de IA e as capacidades de texto-para-vídeo do HeyGen permitem que você crie facilmente vídeos tutoriais envolventes que explicam como monitorar o desempenho do site ou visualizar os mesmos dados de forma diferente, garantindo que suas métricas sejam claras.
Quais opções de personalização estão disponíveis para meus blocos de vídeo no HeyGen?
O HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores para garantir que seus blocos de vídeo estejam alinhados com a identidade da sua marca. Você também pode utilizar vários modelos e cenas para visualizar os mesmos dados de forma diferente dentro do seu dashboard.
O HeyGen suporta a criação de vídeos tutoriais para as melhores práticas de construção de dashboards?
Sim, o HeyGen é perfeito para criar vídeos tutoriais que explicam as melhores práticas de construção de dashboards. Você pode converter scripts em narrações envolventes e incluir legendas automáticas, tornando informações complexas acessíveis e claras para seu público.