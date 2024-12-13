Com certeza! O poderoso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen permite que você converta sem esforço seu roteiro de cibersegurança escrito em um vídeo profissional. Isso torna a criação de vídeos de treinamento e conteúdo essencial de cibersegurança rápida e eficiente, completa com narrações e legendas.