Crie um Vídeo de Treinamento para Onboarding de Clientes
Ofereça uma experiência personalizada e reduza os custos de suporte com vídeos envolventes e fácil conversão de texto para vídeo a partir de roteiro.
Crie um vídeo de treinamento de 90 segundos focado em um desafio comum enfrentado pelos usuários, demonstrando uma funcionalidade chave do produto que o resolve, apresentado com gravações de tela dinâmicas e uma trilha sonora animada, garantindo acessibilidade e clareza para todos os espectadores através de legendas automáticas.
Desenvolva um vídeo de experiência personalizada de 45 segundos que receba novos clientes individuais a um serviço premium, oferecendo uma saudação calorosa e passos iniciais para o sucesso usando um avatar de IA expressivo para um toque humano, combinado com dicas visuais rápidas e claras para guiá-los na primeira interação.
Produza um vídeo de onboarding abrangente de 2 minutos para usuários avançados, detalhando casos de uso específicos e integrações para um software complexo, apresentado com uma estética polida e profissional utilizando os templates e cenas do HeyGen para consistência de marca, visando reduzir os custos de suporte ao cliente ao abordar proativamente perguntas técnicas comuns.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escalar Programas de Onboarding Globais.
Crie e entregue de forma eficiente conteúdo abrangente de treinamento para onboarding de clientes a um público diversificado e mundial.
Elevar o Engajamento e Retenção no Onboarding.
Aproveite a IA para produzir vídeos de treinamento cativantes que aumentam significativamente o engajamento dos clientes e a retenção do produto.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para onboarding de clientes?
O HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento para onboarding de clientes de forma atraente e fácil, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Isso simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo que você se concentre em estratégias eficazes de retenção de clientes.
Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para vídeos de onboarding personalizados?
O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e narração natural de IA para criar vídeos de onboarding de clientes altamente personalizados. Você também pode gerar conteúdo de treinamento multilíngue e adicionar legendas automaticamente, garantindo que sua mensagem ressoe com um público global diversificado.
O HeyGen fornece ferramentas para aumentar a eficiência da produção de vídeos de onboarding?
Com certeza, o HeyGen oferece uma seleção robusta de templates de vídeo e permite a integração perfeita de gravações de tela para demonstrar funcionalidades do produto de forma eficaz. Essa abordagem ajuda a reduzir os custos de suporte ao cliente, fornecendo orientações claras e consistentes.
O HeyGen suporta a consistência de marca e integração para meu conteúdo de onboarding?
Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir uma experiência de marca consistente em todos os seus vídeos de onboarding. Você também pode integrar seus vídeos perfeitamente com sistemas LMS e CRM para uma experiência unificada e personalizada.