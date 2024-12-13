Crie um Vídeo de Curso: Gere Conteúdo de Treinamento Envolvente

Crie vídeos de cursos online cativantes sem esforço com IA, aproveitando o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen para resultados profissionais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para treinadores corporativos e departamentos de RH, ilustrando como criar vídeos de treinamento de forma eficiente. Mantenha uma estética limpa e profissional com transições dinâmicas e uma narração autoritária, mas acessível. Destaque a facilidade de transformar conteúdo escrito em lições de vídeo envolventes usando o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo uma produção rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo curto dinâmico de 30 segundos projetado para pequenos empresários e criadores de conteúdo ansiosos para aprimorar seus vídeos de cursos online. O estilo visual deve ser moderno e amigável, empregando cortes rápidos e uma trilha de áudio animada e conversacional. Enfatize como o amplo suporte de Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen permite que os usuários enriqueçam facilmente suas narrativas com elementos visuais profissionais, tornando a criação de vídeos acessível a todos.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo conciso de 75 segundos para desenvolvedores de e-learning e especialistas em assuntos, explorando o sofisticado processo de se tornar um criador de cursos de IA. O tom deve ser informativo e elegante, com gráficos em movimento sofisticados e uma narração precisa e educacional. Mostre como a HeyGen gera automaticamente Legendas, garantindo acessibilidade e maior alcance para cada sequência de Storyboarding meticulosamente planejada.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida


Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de um Vídeo de Curso

Crie vídeos de curso profissionais e envolventes com IA sem esforço. Transforme seu roteiro em um vídeo polido, pronto para educar seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando o conteúdo do seu curso. Cole seu roteiro na HeyGen, e nossa plataforma usará o recurso Texto-para-vídeo para gerar cenas iniciais.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar sua lição, dando vida ao seu conteúdo com um apresentador profissional.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Incorpore visuais envolventes, música de fundo e aplique seus controles de Branding (logo, cores) para alinhar seu vídeo de curso com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de curso esteja completo, exporte-o no formato de proporção desejado. Seus vídeos de curso online profissionais estão agora prontos para serem publicados em qualquer plataforma.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Cursos com Clipes Envolventes

Crie rapidamente vídeos atraentes para redes sociais e clipes promocionais para atrair mais alunos para seus cursos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como criadora de cursos de IA para treinamentos online?

A HeyGen utiliza seu avançado Gerador de Vídeo de IA para ajudá-lo a criar vídeos de curso sem esforço. Basta inserir seu roteiro, e a HeyGen pode transformá-lo em vídeos de cursos online envolventes com avatares de IA profissionais e cenas personalizáveis, simplificando seu processo de criação de vídeo.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento envolventes?

A HeyGen fornece ferramentas robustas para redação de roteiros e criação de vídeos, permitindo que você gere vídeos de treinamento com avatares de IA. Você pode utilizar modelos, adicionar fundos personalizados e incluir sobreposições de texto para garantir um layout de vídeo envolvente para todo o seu conteúdo de treinamento.

Posso personalizar os avatares de IA e elementos visuais nos meus vídeos de curso?

Sim, a HeyGen permite ampla personalização para seus projetos de vídeo de curso. Você pode selecionar entre vários avatares de IA e personalizar sua aparência, além de incorporar fundos personalizados e elementos gráficos animados para combinar com a estética da sua marca.

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos de cursos online?

A HeyGen simplifica drasticamente a produção de vídeos de cursos online convertendo roteiros em vídeo com avatares de IA e geração automática de narração. Isso permite que os criadores se concentrem no planejamento do conteúdo e na redação do roteiro, reduzindo significativamente o tempo e os recursos tradicionalmente necessários para edição de vídeo.

