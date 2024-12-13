Crie um Vídeo de Anúncio de Conversão que Impulsione Vendas

Impulsione rapidamente as conversões com anúncios em vídeo impressionantes usando os extensos "Templates & cenas" da HeyGen para captar atenção rapidamente nas redes sociais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "Anúncio em vídeo de alta conversão" de 45 segundos para marcas de e-commerce, focando nos benefícios do produto através de "narrativas" envolventes. Almeje um público jovem e aspiracional com um estilo visual inspirador e focado no estilo de vida, paleta de cores quentes e música de fundo sutil. Utilize os "Avatares de IA" e "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen para dar vida à narrativa, demonstrando uma experiência de transformação.
Prompt de Exemplo 2
Produza um "anúncio em vídeo" de 15 segundos especificamente projetado para "captar atenção rapidamente" para profissionais de marketing de mídia social que visam a Geração Z. O estilo visual deve ser acelerado e visualmente marcante, apresentando sobreposições de texto em negrito e música enérgica e moderna. Use o "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Legendas/captions" da HeyGen para entregar uma mensagem impactante que ressoe imediatamente, incentivando o engajamento rápido.
Prompt de Exemplo 3
Crie um "vídeo de anúncio de conversão" de 60 segundos que destaque a versatilidade para agências de marketing que criam campanhas diversificadas para clientes. Este anúncio deve apresentar um estilo visual profissional, limpo e polido, com transições suaves e uma narração autoritária. Certifique-se de demonstrar a capacidade de "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para adaptar o conteúdo para várias plataformas, mostrando como os "templates de anúncios em vídeo" agilizam a produção.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Anúncio de Conversão

Crie anúncios em vídeo de alta conversão que capturem a atenção e gerem resultados para o seu negócio usando ferramentas poderosas e intuitivas.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece selecionando da biblioteca diversificada de templates de anúncios em vídeo da HeyGen ou opte por uma tela em branco. Desenhe uma abertura forte que capture a atenção do espectador rapidamente.
2
Step 2
Crie Sua Mensagem Principal
Crie sua narrativa adicionando texto ao vídeo e utilizando o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen. Gere narrações com som natural e adicione legendas claras para comunicar seu valor de forma eficaz.
3
Step 3
Integre Elementos Envolventes
Enriqueça seu anúncio aproveitando os controles de branding da HeyGen para garantir a consistência da marca. Incorpore um Call to Action atraente para guiar seu público em direção à conversão.
4
Step 4
Otimize e Exporte
Prepare seu vídeo para vários canais usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen. Otimize seus anúncios em vídeo de alta conversão para compartilhamento perfeito em plataformas de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aproveite Depoimentos de Clientes

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos de IA atraentes, construindo confiança e credibilidade para encorajar taxas de conversão mais altas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar anúncios em vídeo de alta conversão?

A HeyGen capacita você a criar anúncios em vídeo de alta conversão aproveitando avatares de IA e diversos templates de anúncios em vídeo. Suas poderosas ferramentas de narrativa ajudam a captar atenção rapidamente e impulsionar conversões de forma eficaz.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar anúncios em vídeo impactantes?

Como um criador de anúncios em vídeo abrangente, a HeyGen fornece um editor de vídeo online intuitivo com ferramentas de arrastar e soltar. Você pode facilmente adicionar texto ao vídeo, animações, música ou adesivos, e utilizar templates e cenas pré-construídos para criar anúncios impactantes.

A HeyGen pode simplificar o processo de criação de um vídeo de anúncio de conversão para redes sociais?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente a criação de um vídeo de anúncio de conversão para redes sociais. Você pode gerar vídeos a partir de roteiros usando texto para vídeo, adicionar geração de narração e facilmente redimensionar e exportar para várias plataformas de redes sociais.

Como a HeyGen apoia a personalização específica da marca para anúncios em vídeo?

A HeyGen apoia uma forte conscientização de marca através de controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores. Você também pode aprimorar sua mensagem com legendas e captions personalizadas, garantindo que seus anúncios em vídeo reflitam a identidade única da sua marca.

