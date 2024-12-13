Crie um Vídeo de Conformidade com Eficiência de IA
Aumente o engajamento no treinamento e simplifique os fluxos de trabalho legais usando os avatares de IA da HeyGen.
Crie um vídeo explicativo animado de 60 segundos para as equipes jurídicas e financeiras existentes, detalhando as atualizações recentes nos processos de conformidade regulatória. O estilo visual e de áudio deve ser elegante e autoritário, garantindo que todas as informações-chave sejam acessíveis através do recurso de legendas da HeyGen para diversos ambientes de visualização.
Produza um vídeo de dica rápida de 30 segundos para todos os funcionários, destacando um aspecto crucial de tópicos comuns de conformidade, como privacidade de dados ou conduta ética. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e limpo usando os modelos e cenas da HeyGen, acompanhado por uma geração de narração animada e encorajadora para manter o engajamento.
Desenhe um vídeo informativo de conformidade de 50 segundos para a gerência intermediária, explicando uma nova mudança de política interna. O vídeo requer uma estética visual direta e profissional, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar documentos de política detalhados em uma apresentação clara, aprimorada por legendas precisas para clareza.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Cursos de Conformidade Abrangentes.
Produza facilmente uma ampla gama de vídeos de treinamento de conformidade para educar efetivamente uma força de trabalho global.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Conformidade.
Utilize vídeos impulsionados por IA para melhorar significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento para tópicos críticos de conformidade.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo de conformidade de forma eficiente?
A HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de conformidade convertendo seu roteiro de vídeo em conteúdo envolvente usando avatares de IA e geração de narração. Isso reduz significativamente o cronograma de produção do seu vídeo de treinamento de conformidade.
A HeyGen suporta a integração de vídeos de conformidade com um LMS ou YouTube?
Sim, a HeyGen permite que você crie e exporte vídeos de conformidade em vários formatos de proporção, tornando-os adequados para plataformas como YouTube ou para integração perfeita com LMS. Isso garante ampla acessibilidade para seus processos de conformidade regulatória.
Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de treinamento de conformidade?
A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos de treinamento de conformidade. Você também pode selecionar entre vários fundos de vídeo e modelos para corresponder à identidade corporativa para diversos tópicos de conformidade.
A HeyGen pode transformar um roteiro de vídeo em uma explicação animada de conformidade?
Absolutamente. O recurso de texto para vídeo da HeyGen permite que você insira seu roteiro de vídeo e gere instantaneamente vídeos profissionais com avatares de IA e animação. Isso torna a explicação de fluxos de trabalho legais complexos e tópicos de conformidade clara e envolvente.