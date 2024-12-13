Crie um Vídeo de Conformidade com Eficiência de IA

Aumente o engajamento no treinamento e simplifique os fluxos de trabalho legais usando os avatares de IA da HeyGen.

349/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo animado de 60 segundos para as equipes jurídicas e financeiras existentes, detalhando as atualizações recentes nos processos de conformidade regulatória. O estilo visual e de áudio deve ser elegante e autoritário, garantindo que todas as informações-chave sejam acessíveis através do recurso de legendas da HeyGen para diversos ambientes de visualização.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de dica rápida de 30 segundos para todos os funcionários, destacando um aspecto crucial de tópicos comuns de conformidade, como privacidade de dados ou conduta ética. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e limpo usando os modelos e cenas da HeyGen, acompanhado por uma geração de narração animada e encorajadora para manter o engajamento.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de conformidade de 50 segundos para a gerência intermediária, explicando uma nova mudança de política interna. O vídeo requer uma estética visual direta e profissional, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar documentos de política detalhados em uma apresentação clara, aprimorada por legendas precisas para clareza.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Conformidade

Simplifique seu treinamento de conformidade com vídeos envolventes e profissionais. Aprenda a criar rapidamente conteúdo impactante para garantir que sua equipe esteja informada e em conformidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece desenvolvendo seu roteiro de vídeo abrangente. Cole seu roteiro na HeyGen, e nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro gerará automaticamente cenas e conteúdo iniciais.
2
Step 2
Selecione Visuais e Apresentador
Melhore seu vídeo de treinamento de conformidade escolhendo entre uma variedade de modelos e cenas profissionais. Incorpore um avatar de IA envolvente para apresentar sua mensagem de forma clara e profissional.
3
Step 3
Aplique Branding e Narração
Garanta a consistência da marca aplicando os controles de Branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores. Gere narrações com som natural usando nossa avançada síntese de voz para uma narração clara dos seus tópicos de conformidade.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo de conformidade profissional adicionando legendas automáticas para acessibilidade. Exporte seu vídeo concluído no formato ideal para distribuição e integração nas suas plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Tópicos de Conformidade Complexos

.

Transforme informações regulatórias intrincadas em conteúdo de vídeo claro e digerível, tornando os tópicos de conformidade mais fáceis de entender.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a fazer um vídeo de conformidade de forma eficiente?

A HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de conformidade convertendo seu roteiro de vídeo em conteúdo envolvente usando avatares de IA e geração de narração. Isso reduz significativamente o cronograma de produção do seu vídeo de treinamento de conformidade.

A HeyGen suporta a integração de vídeos de conformidade com um LMS ou YouTube?

Sim, a HeyGen permite que você crie e exporte vídeos de conformidade em vários formatos de proporção, tornando-os adequados para plataformas como YouTube ou para integração perfeita com LMS. Isso garante ampla acessibilidade para seus processos de conformidade regulatória.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de treinamento de conformidade?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos de treinamento de conformidade. Você também pode selecionar entre vários fundos de vídeo e modelos para corresponder à identidade corporativa para diversos tópicos de conformidade.

A HeyGen pode transformar um roteiro de vídeo em uma explicação animada de conformidade?

Absolutamente. O recurso de texto para vídeo da HeyGen permite que você insira seu roteiro de vídeo e gere instantaneamente vídeos profissionais com avatares de IA e animação. Isso torna a explicação de fluxos de trabalho legais complexos e tópicos de conformidade clara e envolvente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo