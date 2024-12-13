Crie um Vídeo Educacional sobre o Código de Conduta com Facilidade

Simplifique o treinamento de funcionários e a conformidade no local de trabalho com avatares de AI, transformando diretrizes complexas em experiências de aprendizado online envolventes.

441/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo conciso de 60 segundos voltado para todos os funcionários para o treinamento anual de atualização em conformidade, focando nos aspectos principais da conformidade no local de trabalho e adesão às diretrizes corporativas. A apresentação visual deve ser elegante e profissional, utilizando uma estética corporativa com música de fundo sutil e uma voz autoritária, mas acessível. Este vídeo pode ser construído de forma eficiente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, transformando políticas escritas em conteúdo envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo impactante de 30 segundos para líderes de equipe e gerentes, explorando um aspecto sutil da ética profissional e incentivando seu uso como guia de discussão em reuniões de equipe. O estilo visual deve ser sofisticado e instigante, talvez incorporando gráficos abstratos ou imagens simbólicas com uma narração calma e reflexiva. Utilize a geração de narração da HeyGen para garantir uma experiência de áudio consistente e de alta qualidade que ressoe com a liderança.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 90 segundos direcionado a todos os funcionários como parte de seu treinamento introdutório sobre o Código de Conduta abrangente. O vídeo deve adotar uma animação no estilo infográfico, delineando claramente a importância e o alcance do treinamento eficaz do Código de Conduta, acompanhado por uma voz encorajadora e motivadora. A rica biblioteca de templates e cenas da HeyGen pode fornecer uma base sólida para montar rapidamente esta peça educacional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo Educacional sobre o Código de Conduta

Desenvolva vídeos de treinamento em conformidade envolventes e eficazes sem esforço, garantindo que sua equipe compreenda diretrizes corporativas cruciais com conteúdo profissional e impulsionado por AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore conteúdo abrangente cobrindo suas diretrizes corporativas e dilemas éticos. Utilize o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro para converter automaticamente seu material escrito em cenas de vídeo envolventes, estabelecendo a base para seus vídeos de treinamento em conformidade.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de AI
Selecione um avatar de AI apropriado que esteja alinhado com a ética profissional e a identidade da sua marca. Este será seu anfitrião envolvente, trazendo clareza e consistência ao seu vídeo educacional.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo incorporando visuais relevantes e garantindo que ele reflita sua marca. Utilize controles de Branding (logo, cores) para manter uma identidade corporativa consistente ao longo do vídeo de conformidade no local de trabalho.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Finalize sua produção gerando o vídeo no formato desejado. Use recursos como redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu vídeo de treinamento do Código de Conduta para várias plataformas, tornando o treinamento de funcionários acessível e impactante.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Fomente uma Cultura Ética Positiva

.

Crie vídeos de AI envolventes que não apenas educam sobre conformidade, mas também inspiram os funcionários a manter os valores e padrões éticos da empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar o treinamento do Código de Conduta para os funcionários?

A HeyGen torna o treinamento do Código de Conduta simples ao permitir que você transforme roteiros em vídeos educacionais envolventes com avatares de AI e narrações. Isso simplifica significativamente a criação de conteúdo essencial de treinamento para funcionários, garantindo a conformidade eficaz no local de trabalho por meio de aprendizado online moderno.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos educacionais envolventes?

A HeyGen potencializa seu processo criativo com avatares de AI, conversão de texto para vídeo a partir de roteiros e geração robusta de narrações, tornando a produção de vídeos educacionais de alta qualidade sem esforço. Você também pode utilizar templates, controles de marca e uma biblioteca de mídia para aprimorar seu conteúdo.

A HeyGen pode ajudar a produzir vídeos de treinamento em conformidade com cenários da vida real?

Absolutamente. A HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento em conformidade impactantes, integrando facilmente texto personalizado, imagens e clipes de vídeo para ilustrar cenários da vida real e dilemas éticos. Isso ajuda a promover uma melhor tomada de decisões éticas e compreensão das diretrizes corporativas.

Como a HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos para conformidade no local de trabalho?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos para conformidade no local de trabalho automatizando tarefas-chave, como geração de narrações e legendas a partir do seu roteiro. Com controles de marca, você pode aplicar consistentemente a identidade da sua empresa a todos os vídeos de treinamento, garantindo uma mensagem profissional e coesa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo