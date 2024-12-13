Crie um Vídeo para a Sala de Aula: Envolva e Eduque os Alunos

Aumente o engajamento com vídeos educacionais dinâmicos. Gere narrações facilmente com avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos para que professores comuniquem atualizações da sala de aula aos pais, utilizando os modelos e cenas do HeyGen para um visual polido e texto-para-vídeo a partir do roteiro para garantir clareza em um estilo visual conciso e informativo com uma narração tranquilizadora.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo curto dinâmico de 60 segundos para compartilhar eventos escolares com a comunidade escolar mais ampla nas redes sociais, personalizando o vídeo com redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen e aproveitando o suporte da biblioteca de mídia/estoque para imagens energéticas e uma trilha sonora moderna e inspiradora.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo claro de 30 segundos para a sala de aula de alunos do ensino médio, servindo como uma rápida revisão de figuras históricas importantes, onde as legendas/legendas do HeyGen e a geração precisa de narração transmitem informações de forma eficaz em um estilo visual ilustrativo e direto com um tom de áudio calmo e focado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de um Vídeo para a Sala de Aula

Crie facilmente vídeos educacionais envolventes para alunos e professores com ferramentas intuitivas, elementos interativos e modelos prontos para uso.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de "modelos e cenas" profissionais projetados para tornar a criação do seu vídeo educacional simples e eficiente.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo
Insira seu roteiro ou conteúdo para gerar um vídeo cativante. Utilize "avatares de IA" para dar vida à sua aula, aprimorando a experiência de aprendizado.
3
Step 3
Adicione Elementos Interativos
Gere uma "geração de narração" com som natural a partir do seu texto e adicione recursos interativos para fomentar a participação ativa no seu vídeo educacional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Quando seu vídeo para a sala de aula estiver perfeito, "exporte e redimensione a proporção" no formato desejado e compartilhe facilmente com sua comunidade escolar ou nas redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Assuntos Complexos

Transforme tópicos acadêmicos complexos em vídeos educacionais claros e compreensíveis, facilitando o aprendizado para os alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar educadores a criar vídeos educacionais envolventes?

O HeyGen capacita educadores a criar vídeos educacionais envolventes com facilidade, transformando roteiros em apresentações profissionais usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Utilize nossos diversos modelos de vídeo para simplificar seu processo de criação de vídeos e tornar o aprendizado divertido.

O HeyGen pode personalizar vídeos para experiências de aprendizado específicas?

Sim, o HeyGen permite que você personalize totalmente vídeos para experiências de aprendizado específicas, oferecendo camadas interativas dinâmicas para aumentar o engajamento. Você pode personalizar modelos, fazer upload de suas próprias filmagens e imagens, e personalizar seu conteúdo com logotipos e cores para um toque único.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para professores e alunos?

O HeyGen fornece aos professores ferramentas poderosas para tornar o aprendizado divertido para os alunos através de vídeos visualmente atraentes e animados. Gere narrações claras e adicione legendas para garantir que suas aulas sejam acessíveis e impactantes, simplificando o processo de criação de vídeos.

Além das aulas, como o HeyGen pode melhorar a comunicação escolar?

Além das aulas tradicionais, o HeyGen pode melhorar significativamente a comunicação escolar criando tours virtuais envolventes pelo campus, boletins informativos em vídeo e vídeos promocionais escolares eficazes. Compartilhe facilmente seus vídeos personalizados com a comunidade escolar e nas plataformas de mídia social.

