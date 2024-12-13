Construa Seu Chatbot com Nosso Tutorial em Vídeo Fácil

Aprenda a personalizar mensagens de boas-vindas e treinar seu chatbot de IA com avatares de IA envolventes do HeyGen para implantação rápida.

427/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para gerentes de atendimento ao cliente, detalhando como "treinar seu chatbot" de forma eficaz e "personalizar mensagens de boas-vindas" para melhorar a experiência do usuário. O vídeo deve adotar uma estética limpa e profissional, com transições suaves entre as telas de configuração, apoiado por "avatares de IA" calmos e experientes fornecendo a narração. Utilize as capacidades do HeyGen para entregar uma apresentação consistente e autoritária.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 1 minuto direcionado a desenvolvedores web, ilustrando o processo contínuo de "instalar a funcionalidade do chatbot" em um site e como "testar seu bot" minuciosamente dentro do "Widget de Chat". Este vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e preciso, apresentando cortes rápidos de trechos de código e integração ao vivo no site, acompanhado por um áudio direto e informativo de "Geração de narração". Garanta clareza gerando o áudio preciso com o HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia abrangente de 2 minutos para líderes de suporte de TI, focando na expansão das capacidades do chatbot através de "fontes de conhecimento" e os passos finais para "Publicar seu chatbot" para implantação ao vivo. A apresentação visual deve ser sofisticada, usando demonstrações avançadas de interface e fluxos de dados animados, narrados por uma voz confiante e tranquilizadora. Melhore a acessibilidade para todos os espectadores adicionando "Legendas/legendas automáticas" usando o HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo Tutorial de Chatbot

Crie vídeos tutoriais claros, envolventes e profissionais para guiar os usuários na construção e gerenciamento de seus chatbots de IA, melhorando a compreensão e o engajamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Esboce as funções e etapas principais do seu "chatbot de IA" em um roteiro detalhado. Isso garante que seu tutorial seja claro e esteja pronto para o processo de texto para vídeo, estabelecendo a base para um guia informativo.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione um avatar de IA envolvente ou um modelo profissional para apresentar seu conteúdo tutorial sobre como "criar um bot". Os diversos "avatares de IA" do HeyGen dão vida às suas explicações, proporcionando um rosto consistente e amigável para seu público.
3
Step 3
Gere Narração Profissional
Transforme seu roteiro em fala com som natural usando a "Geração de narração" do HeyGen. Isso garante que seu tutorial sobre como "treinar seu chatbot" seja entregue com clareza e profissionalismo, tornando etapas complexas fáceis de seguir para seu público.
4
Step 4
Refine e Exporte Seu Vídeo
Revise seu vídeo tutorial para precisão e, em seguida, use o "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para otimizá-lo para várias plataformas. Esta etapa final permite que você "publique seu guia de chatbot", tornando-o acessível a um público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos de Chatbot

.

Transforme etapas técnicas complexas para construir e configurar chatbots em conteúdo de vídeo claro, educativo e de fácil compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como posso criar vídeos profissionais usando as capacidades de texto para vídeo do HeyGen?

O HeyGen permite que você gere facilmente vídeos de alta qualidade diretamente do seu roteiro. Basta inserir seu texto, selecionar um avatar de IA, e o HeyGen produzirá um vídeo polido com geração de narração sincronizada e legendas.

Quais controles de branding o HeyGen oferece para meus vídeos?

O HeyGen oferece controles de branding abrangentes, permitindo que você personalize vídeos com o logotipo da sua empresa e cores preferidas. Isso garante a integração perfeita da identidade da sua marca em cada peça de conteúdo criada.

O HeyGen pode lidar com vários tipos de mídia e formatos de exportação?

Sim, o HeyGen suporta uma biblioteca de mídia robusta, permitindo que você integre mídia de estoque ou seus próprios ativos nos seus vídeos. Você também pode facilmente redimensionar a proporção e exportar seu vídeo finalizado em vários formatos adequados para diferentes plataformas.

Como os avatares de IA do HeyGen melhoram a produção de vídeos?

A gama diversificada de avatares de IA do HeyGen dá vida aos seus roteiros com expressões e movimentos realistas. Esses avatares, combinados com a geração avançada de narração, eliminam a necessidade de filmagens complexas, simplificando seu processo de criação de vídeos de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo