Sim, o HeyGen é ideal para demonstrar como configurar um teste de Engenharia do Caos ou apresentar Experimentos de Caos no Kubernetes por meio de vídeo. Você pode facilmente integrar gravações de tela de seus exercícios de laboratório guiados ou tutoriais técnicos nas cenas do HeyGen, depois adicionar narração de IA e legendas para uma instrução abrangente. Isso o torna uma ferramenta poderosa para aprendizado prático.