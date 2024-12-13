Crie um Vídeo de Changelog para Atualizações Envolventes

Dê vida às suas atualizações de software e aumente o engajamento do usuário usando avatares de IA personalizáveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gere um vídeo de 45 segundos cheio de ação para gamers e entusiastas de tecnologia, transformando notas de patch tediosas em visuais dinâmicos. Utilize a função Texto-para-vídeo a partir do roteiro para animar rapidamente as principais atualizações com um estilo visual energético e acelerado, complementado por uma voz de IA animada e amigável, tornando informações complexas mais acessíveis.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de notas de lançamento informativo de 1,5 minuto para usuários finais e equipes de suporte ao cliente, garantindo o máximo de engajamento do usuário. O vídeo deve apresentar um estilo visual informativo e amigável, destacando claramente novos recursos com texto na tela e uma voz de IA calma e educacional. Não se esqueça de incluir legendas para acessibilidade e alcance global.
Prompt de Exemplo 3
Crie rapidamente um vídeo de changelog de 30 segundos para equipes internas ou pequenas empresas, aproveitando os Templates e cenas do HeyGen para uma estética visual moderna e limpa. Este vídeo deve transmitir de forma concisa as atualizações recentes com uma voz de IA energética e clara, tornando-o uma ferramenta eficiente para compartilhamento de projetos e mantendo todos informados.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Changelog

Transforme suas atualizações de software e notas de lançamento em vídeos claros e envolventes com ferramentas alimentadas por IA, melhorando a compreensão e o engajamento do usuário.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Esboce suas principais atualizações e novos recursos. Em seguida, aproveite o poderoso recurso Texto-para-vídeo a partir do roteiro do HeyGen para converter instantaneamente seu texto em conteúdo de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de Avatares de IA realistas para ser seu apresentador na tela. O avatar escolhido entregará sua mensagem de changelog com expressões e gestos envolventes.
3
Step 3
Adicione Melhorias Visuais
Melhore seu vídeo adicionando legendas personalizáveis, música de fundo ou mídia de estoque relevante da biblioteca para ilustrar suas atualizações e manter os espectadores engajados.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de changelog esteja polido, exporte-o facilmente em vários formatos de proporção para diferentes plataformas. Compartilhe sua atualização profissional e envolvente com seu público para aumentar o engajamento do usuário.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Novos Recursos com Vídeo Alimentado por IA

Utilize vídeo de IA para destacar e promover efetivamente novos recursos de software, impulsionando o interesse e a adoção do usuário com visuais dinâmicos.

Perguntas Frequentes

Como os Avatares de IA do HeyGen melhoram o conteúdo de vídeo?

O HeyGen capacita os usuários com Avatares de IA avançados que dão vida aos roteiros, tornando os vídeos mais dinâmicos e personalizados. Esses avatares personalizáveis são fundamentais para produzir conteúdo de vídeo envolvente sem a necessidade de atores ou configurações complexas, aumentando significativamente o engajamento do usuário.

O HeyGen pode gerar vídeos envolventes diretamente do texto?

Sim, o HeyGen se destaca como uma ferramenta alimentada por IA, transformando seus roteiros escritos em vídeos polidos e envolventes sem esforço. Seu editor de vídeo intuitivo permite integrar seu texto com narração de Ator de Voz de IA, visuais dinâmicos e uma rica biblioteca de estoque.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para acessibilidade de vídeo e narrações?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos, como legendas automáticas e geração de narrações profissionais para garantir máxima acessibilidade e impacto. Você pode adicionar legendas de alta qualidade aos seus vídeos e utilizar ferramentas alimentadas por IA para um Ator de Voz de IA claro e com som natural.

Como o HeyGen pode ajudar a criar visuais dinâmicos para atualizações de software ou changelogs?

O HeyGen é uma ferramenta ideal alimentada por IA para transformar atualizações de software complexas e notas de lançamento em vídeos envolventes. Com avatares personalizáveis e um editor de vídeo amigável, você pode facilmente criar vídeos de changelog atraentes com visuais dinâmicos que informam e entusiasmam seu público.

