Faça um Vídeo de Atualização de Changelog: Simplifique Seus Anúncios de Produto

Anuncie novos recursos e atualizações de produto sem esforço. Aproveite avatares de IA para simplificar seu fluxo de criação de vídeo e melhorar a clareza das notas de lançamento.

463/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo profissional de 60 segundos voltado para gerentes de produto e desenvolvedores, detalhando meticulosamente as melhores práticas para criar e manter changelogs. Seu estilo visual deve ser impecavelmente limpo e informativo, apresentando uma narração calma gerada usando o recurso de Geração de Narração do HeyGen, aprimorada ainda mais por legendas claras para maximizar a acessibilidade e compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Mostre correções de bugs importantes e melhorias de desempenho para sua base de usuários geral através de um vídeo envolvente de 30 segundos, derivado das suas notas de lançamento mais recentes. Este vídeo deve adotar um estilo visual claro e brilhante, demonstrando criativamente as correções com animações simples dos Modelos e cenas do HeyGen, tudo acompanhado por música de fundo agradável e enriquecido por visuais relevantes do suporte de biblioteca de mídia/estoque para destacar a estabilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo moderno de 45 segundos de instruções, especificamente para equipes de marketing e criadores de conteúdo, que ilustre brilhantemente um fluxo de criação de vídeo simplificado para suas atualizações de produto consistentes. A narrativa deve se desenrolar com um tom instrucional claro e uma progressão visual passo a passo, otimizada para todas as plataformas usando o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações do HeyGen, com legendas integradas para um público verdadeiramente amplo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Atualização de Changelog

Comunique claramente atualizações de produto e novos recursos aos seus usuários transformando suas entradas de changelog em vídeos envolventes com um editor de vídeo de IA.

1
Step 1
Cole Seu Texto de Changelog
Comece colando suas entradas de changelog ou notas de lançamento diretamente no editor de roteiro. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converterá automaticamente seu texto em uma narração.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Enriqueça seu vídeo escolhendo um avatar de IA para narrar suas atualizações. Personalize cenas com visuais relevantes da nossa biblioteca de mídia ou faça upload dos seus próprios para ilustrar novos recursos.
3
Step 3
Aplique Branding e Finalize
Garanta a consistência da marca aplicando seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas usando os controles de Branding. Utilize modelos e cenas para estruturar seu vídeo de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Finalize seu vídeo de changelog, depois exporte-o facilmente em vários formatos de proporção. Compartilhe seu vídeo profissional em todos os seus canais de comunicação para informar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie mais cursos e alcance mais alunos em todo o mundo

.

Desenvolva guias de vídeo abrangentes para novos lançamentos, garantindo que usuários globais compreendam e adotem rapidamente as mais recentes melhorias do produto.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meus vídeos de atualização de changelog com um toque criativo?

O HeyGen transforma suas atualizações de produto em conteúdo de vídeo envolvente usando IA. Nossa plataforma permite que você utilize avatares de IA, texto-para-vídeo dinâmico a partir de roteiros e uma tela interativa para fazer um vídeo de atualização de changelog que captura a atenção e explica novos recursos de forma eficaz.

Como é o fluxo de criação de vídeo para gerar anúncios de atualização de produto usando o HeyGen?

O fluxo de criação de vídeo no HeyGen é projetado para eficiência, permitindo que você produza rapidamente anúncios de atualização de produto profissionais. Basta inserir seu roteiro, selecionar um avatar de IA, adicionar mídia relevante da nossa biblioteca de estoque expandida e utilizar modelos e cenas para criar entradas de changelog atraentes.

Os avatares de IA e narrações do HeyGen podem simplificar a produção de notas de lançamento?

Com certeza, os avatares de IA do HeyGen e as capacidades avançadas de geração de narração simplificam significativamente a produção de notas de lançamento. Isso permite que você comunique correções de bugs e novos recursos com vídeos explicativos consistentes e de alta qualidade, sem a necessidade de estúdios de gravação tradicionais.

O HeyGen oferece ferramentas para manter a consistência da marca em vídeos explicativos para novos recursos?

Sim, o HeyGen fornece controles de marca robustos, incluindo personalização de logotipo e cores, garantindo que seu conteúdo de vídeo explicativo para novos recursos permaneça alinhado à marca. Você também pode salvar modelos e cenas para estabelecer um guia de estilo consistente para todos os seus vídeos de instruções e atualizações de produto.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo