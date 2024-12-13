Crie um Vídeo de Treinamento Cerner: Aprimorando o Aprendizado dos Provedores

Produza rapidamente vídeos de treinamento Cerner profissionais com avatares de IA para simplificar conceitos complexos de EMR para provedores.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional envolvente de 2 minutos, projetado para provedores existentes, oferecendo uma atualização abrangente sobre "Prescrição Eletrônica" eficiente e gerenciamento de "Ordens" complexas dentro do Cerner. Este vídeo deve adotar um estilo visual interativo, demonstrando cliques e fluxos de trabalho exatos, aprimorados por uma voz confiante e orientadora. Incorpore os "Avatares de IA" do HeyGen para apresentar o material de maneira amigável e acessível.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial focado de 1 minuto para todos os usuários do Cerner, demonstrando o processo de "Criação de Autotexto no Cerner" para agilizar a documentação de "Notas". O estilo visual do vídeo deve ser rápido e envolvente, destacando ganhos de eficiência com sobreposições de texto na tela e uma voz animada e encorajadora. Aproveite a "Geração de Narração" do HeyGen para garantir uma narração consistente e de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um clipe instrucional breve de 45 segundos para a equipe clínica, detalhando as etapas principais do "Processo de Alta" usando a interface "PowerChart Touch". O estilo visual deve ser conciso e amigável para dispositivos móveis, mostrando claramente a funcionalidade do aplicativo, com um tom instrucional preciso. Empregue o recurso de "Legendas/legendas" do HeyGen para garantir acessibilidade e reforçar as instruções principais.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Treinamento Cerner

Crie vídeos de treinamento Cerner profissionais e eficazes com facilidade, aproveitando as ferramentas de IA do HeyGen para instruções claras e precisas do produto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento Cerner
Esboce os fluxos de trabalho específicos do software EMR Cerner que você precisa cobrir. Escreva um roteiro claro e conciso, pronto para ser transformado em um vídeo profissional usando as capacidades de texto para vídeo do HeyGen.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Cena
Selecione um avatar de IA que melhor represente seus instrutores. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para projetar um cenário visual envolvente para seus vídeos de treinamento Cerner, garantindo clareza para todos os espectadores.
3
Step 3
Adicione o Roteiro para Geração de Narração
Cole seu roteiro preparado no HeyGen. A plataforma gerará automaticamente narrações com som natural, transformando seu roteiro em Materiais de Treinamento dinâmicos com narração de alta qualidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo de treinamento Cerner adicionando quaisquer controles de marca, como logotipos ou cores. Exporte seu vídeo no formato de proporção desejado, tornando-o pronto para distribuição perfeita para um treinamento eficaz de Provedores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação Médica Complexa

Transforme procedimentos complexos do EMR Cerner em conteúdo de vídeo claro e digerível, melhorando significativamente a educação e compreensão na área da saúde.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento Cerner para processos específicos de software EMR?

O HeyGen permite a geração eficiente de vídeos de treinamento detalhados do Cerner para processos complexos de software EMR, como o Processo de Admissão, Processo de Alta ou Prescrição Eletrônica. Nossos avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo ajudam a explicar claramente funcionalidades-chave, Notas e Ordens.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar rapidamente um vídeo de treinamento Cerner?

Para criar rapidamente um vídeo de treinamento Cerner, o HeyGen oferece recursos poderosos, incluindo avatares de IA, geração de texto para vídeo a partir de um roteiro e capacidades de narração. Você também pode utilizar modelos pré-desenhados e uma biblioteca de mídia para produzir vídeos e materiais de treinamento Cerner de forma eficiente.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento para provedores em vários módulos do Cerner?

Sim, o HeyGen é uma excelente ferramenta para desenvolver vídeos de treinamento abrangentes para provedores, adequados para sua Biblioteca de Vídeos de Provedores. Ele permite cobrir facilmente diferentes módulos de software EMR do Cerner, garantindo que todos os provedores recebam instruções consistentes e eficazes.

É possível personalizar vídeos de treinamento Cerner criados com o HeyGen para corresponder à nossa marca?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore o logotipo da sua organização, cores específicas e fontes em todos os seus vídeos de treinamento Cerner. Isso garante que todos os materiais de treinamento estejam consistentemente alinhados com a identidade da sua marca corporativa.

