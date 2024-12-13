O HeyGen garante uma forte marca e consistência visual para seus tutoriais técnicos sobre assuntos como operações de tabelas do Cassandra, incluindo a configuração de suas tabelas e modificação de dados. Aproveite os controles de marca para aplicar seu logotipo e cores da marca, e use templates pré-desenhados para manter uma aparência profissional e uniforme em todo o seu conteúdo de vídeo.